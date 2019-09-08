حسام عاشور: الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي أسكت الكثير من الألسنة



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم يتحدث أحد من اللاعبين عن البطولة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق منعنا من إصدار أي تصريحات".



وتابع :"كنت أقرأ بعض الجرائد والمواقع أخبار عن أن النادي الأهلي في المنطقة الدافئة بالدوري، بالنسبة لنا المركز الثاني خسارة".



وواصل :"كنت منفعل بعد الفوز باللقب لأنني كنت حزين جدًا لما يٌقال عن النادي قبل الوصول إلى القمة".



وأتم :"الفوز بلقب الدوري أسكت الكثير من الألسنة، فالنادي الأهلي تاريخ ببطولاته".



أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي كان بمثابة الرد على كل من تطاول على النادي.