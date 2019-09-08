ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حسام عاشور: الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي أسكت الكثير من الألسنة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
Advertisements
حسام عاشور: الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي أسكت الكثير من الألسنة
عاشور
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي كان بمثابة الرد على كل من تطاول على النادي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم يتحدث أحد من اللاعبين عن البطولة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق منعنا من إصدار أي تصريحات".

وتابع :"كنت أقرأ بعض الجرائد والمواقع أخبار عن أن النادي الأهلي في المنطقة الدافئة بالدوري، بالنسبة لنا المركز الثاني خسارة".

وواصل :"كنت منفعل بعد الفوز باللقب لأنني كنت حزين جدًا لما يٌقال عن النادي قبل الوصول إلى القمة".

وأتم :"الفوز بلقب الدوري أسكت الكثير من الألسنة، فالنادي الأهلي تاريخ ببطولاته".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مبارايات ودية
البرازيل
2
x
انتهت
2
كولومبيا
كوستاريكا - أساسي
1
x
انتهت
2
أوروجواي - أساسي
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
0
x
انتهت
3
المكسيك
مصر- الأولمبي
1
x
20.00
4
السعودية - الأولمبي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
فرنسا
3
x
20:45
0
ألبانيا
تركيا
0
x
20:45
0
أندورا
صربيا
2
x
20:45
4
البرتغال
إنجلترا
4
x
20:45
0
بلغاريا