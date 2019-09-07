نيللي كريم تنشر صورة لها مع ظافر العابدين: "رجع تحت السيطرة"





آخر أعمال نيللى كريم السنيمائية

الفنانة نيللى كريم يعرض لها فى السنيمات حاليا فيلم "الفيل الأزرق 2"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، هند صبري، تارا عماد، أحمد خالد صالح.،تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وحقق الفيلم نجاحاً كبيرا، حيث اقتربت إيراداته من الـ 95 مليون جنيه.







نيللى كريم فى فيلم "نوستالجيا"

تشارك نيللى كريم فى فيلم "نوستالجيا" كضيفة شرف، الفيلم بطولة خالد الصاوى، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في الفيلم منتصف شهر أكتوبر القادم.

ويشار إلى أن الفنان ظافر العابدين يعرض له حاليا مسلسل "عروس بيروت".











أبطال "عروس بيروت"

ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.







أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول علاقة حب تجمع بين "فارس"، الابن الأكبر لعائلة ضاهر، الذي يقوم بدوره الفنان ظافر العابدين، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.







استعداد ظافر للعنكبوت

النجم ظافر العابدين يستعد حاليل لتصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"وذلك بمدينة الأقصر، ويقوم "ظافر" بتجسيد دور رجل أعمال كبير ولديه الكثير من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا.





أحداث العنكبوت

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والاثارة، إضافة إلى قيام السقا بتجسيد مشاهد الأكشن الخطرة بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والاثارة، إضافة إلى قيام السقا بتجسيد مشاهد الأكشن الخطرة بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.







أبطال العنكبوت

فيلم "العنكبوت"، يشارك فى بطولته كل من منى زكى، ظافر العابدين، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزى، ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

نشرت الفنانة نيلى كريم صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهى برفقه صديقها الفنان ظافر العابدين، وقامت بالتعليق عليها قائلا:"هرب من عروس بيروت ورجع لتحت السيطرة".