"صدمة لجمهور برشلونة".. إصابة خطيرة لنجم الفريق مع منتخب بلاده

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كشفت الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل، عن تعرض مدافع الديوك ونادي برشلونة، لإصابة خطيرة، وذلك خلال التدريبات التي سبقت مباراة فرنسا وألبانيا والمقامة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو 2020.



وقال حساب الديوك الفرنسية على مواقع السوشيال ميديا، أن صامويل أومتيتي قد تعرض لإصابة قوية على مستوى القدم، وهو الأمر الذي منعه من خوض المباراة مع منتخب بلاده، وهذا دون أن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص الإصابة حتى هذه اللحظة، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من القلق لدى جماهير برشلونة في الساعات الماضية



وعلى الرغم من كون المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لا يشارك بصفة أساسية رفقة نادي برشلونة مع المدرب إرنستو فالفيردي، والذي يفضل الدفاع بجيرار بيكيه، وبجواره لنجيليه في الفترة الأخيرة، إلا إن اللاعب يبقى واحد من الأسماء التي يمكنها أن تقدم الإضافة إلى صفوف الفريق الكتالوني في أي وقت، خاصة في ظل المستوى المتواضع لدفاع برشلونة في الآونة الأخيرة.



ومن المتوقع بأن يقوم مدافع برشلونة ومنتخب فرنسا، صامويل أومتيتي، بإجراء فحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على القدم صباح اليوم الأحد تحت إشراف فريق طبي متكامل من أجل معرفة مدة غيابه عن الملاعب.



والجدير بالذكر، بأن منتخب فرنسا قد نجح في تحقيق فوز عريض على حساب منتخب ألبانيا بنتيجة 4-1، وذلك بمشاركة لاعب ومدافع برشلونة، كليمونت لنجيليه،والذي شارك بشكل أساسي منذ البداية بجانب لاعب ريال مدريد رافائيل فاران، وكذلك تواجد مهاجم برشلونة، أنطوان جريزمان ضمن تشكيلة الفريق الفرنسي