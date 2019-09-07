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تصعيد كمال ورمضان لتدريبات الفريق الأول بسيراميكا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:50 م
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تصعيد كمال ورمضان لتدريبات الفريق الأول بسيراميكا
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الفجر الرياضي
 
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قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا ، تصعيد الثنائي السعيد كمال صلاح ومحمد ناصر رمضان، لاعبا فريق الشباب مواليد عام ١٩٩٩.

وقرر المدير الفني تصعيد الثنائي إلى تدريبات الفريق الأول بعد أن ظهرا بشكل جيد للغاية في فريقهما بقطاع الناشئين، واقترابهما من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر في مرحلتهما العمرية.

جاء التصعيد بعد توصية من شامل دراز رئيس قطاع الناشئين وذلك في إطار خطط وأهداف النادي الرامية إلى الاعتماد على أبناء النادي من الناشئين.

وظهر اللاعبان في التدريبات، وسوف يتم الاعتماد عليها في مركز قلب الدفاع، حيث يمتاز كلاهما بالقوك البدنية الهائلة، بالإضافة إلى القدرة على بناء الهجمات.

ويواصل سيراميكا تدريباتة الجماعية، بجانب خوض عدد من اللقاءات الودية لتجهيز لاعبيه للموسم الجديد.

وكان سيراميكا قد تعادل مؤخراً أمام الرجاء بهدف لكل منهما، في التجربة الودية الأخيرة .

وضم الفريق عدد من اللاعبين الجدد خلال فترة القيد الصيفية الحالية منهم عاشور الأدهم، وعبد الله بيكا، ومحمود صقر، ومحمود المغربي، وأحمد غنيم.

ويشارك سيراميكا بالمجموعة الثانية التي تضم أندية النصر، جمهورية شبين، الزرقا، الترسانة، القناة، المريخ، منتخب السويس، بتروجت، الداخلية، النجوم.
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