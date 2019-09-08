عبدالله يسري: هناك مسؤولية اجتماعية على كل إعلام تجاه الأسرة المصرية (فيديو)



ويعد تقليص زمن برامج التوك شو إلى ساعة ونصف من ضمن تلك الضوابط، وقد أعرب عدد من الإعلاميين التزامهم بتلك الضوابط منها الإعلامي أحمد موسى، والذي قلص زمن مدة برنامجه إلى ساعتين.



وأكد المجلس في الخطابات إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.​



قال الإعلامي عبد الله يسري، إن المسؤولية الاجتماعية تُحتم على أي إعلامي أن يضع في اعتبارات أشياء كثيرة جدًا، منها أخلاق الأسرة، فعندما يعلم أي إعلامي أن هناك أسر مكونه من أب وأم وبنات وأولاد يشاهدون برنامجه يجب أن يكون على قدر المسؤولية ولا يخدش الحياء، أو الذوق العام.وأضاف يسري، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يجب على الإعلامي أن يقدم تحليله للموضوعات بأسلوب راقي وشيك تليق مصر، اعتبارًا للأسر المصرية وكذلك للأمن القومي المصري، مستنكرا أن يقوم أي إعلامي بالمتاجرة بمعلومة لدية ويستعرض بها على الهواء مهما كانت مصادره.وتابع:" هل وصلنا لهذا المستوى، مصر كانت اعلامها رائد في ستينيات القرن الماضي، كانت تصيغ وجدان العالم العربي من المحيط إلى الخليج، إزاي نصل للمرحلة دي، نقابة الإعلاميين تقوم بدور في ضبط الإيقاع الإعلامي، ويجب صناعة الوعي ".وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عدد من الضوابط لبرامج الإعلام الرياضية والطبية وكذلك برامج التوك شو، حيث وضعت تلك الضوابط مجموعة من الخبراء والمتخصصين.