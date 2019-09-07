ميسي يداعب صامويل إيتو برسالة كوميدية بعد إعتزاله

Advertisements

نشر النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة قصيرة إلى زميله السابق في برشلونة صامويل إيتو، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر ميسي الرسالة رفقة صورة تجمعه مع أسطورة منتخب الكاميرون، واصفًا إياه بـ العبقري.



وقال ميسي خلال رسالته إلى صامويل إيتو: “هل قررت الإعتزال صامويل؟ اعتقدت بإمكانك اللعب حتى عامك الـ40… كل التوفيق لك ايها العبقري”، وذلك في إشارة إلى كون إيتو كان دومًا يواجه شائعات بشأن سنه الحقيقي، خاصة عندما لعب لصفوف نادي تشيلسي في مطلع العقد الجاري، حيث تم إتهام إيتو من قبل بعض الصحفيين، بأنه أكبر من عمره الحقيقي بخمس أو ست سنوات على الأقل.



يذكر أن ليونيل ميسي وصامويل ايتو قد تجاروا في صفوف برشلونة لفترة طويلة استمرت منذ تصعيد ميسي إلى صفوف الفريق الأول في برشلونة في عام 2005، وحتى رحيل صامويل إيتو عند النادي الكتالوني في صيف عام 2009، وانتقاله إلى صفوف نادي إنتر ميلانو الذي كان يشرفه على تدريب وقتها جوزيه مورينيو.



الجدير بالذكر، أن صامويل إيتو يعد واحد من أساطير كرة القدم الأفريقية، حيث توج بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء 4 مرات، وهو رقم قياسي، وكذلك تحصل صامويل إيتو على المركز الثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2005، بعد كلاً من رونالدينيو وفرانك لامبارد.



ويملك صامويل إيتو العديد والعديد من الألقاب والأرقام المهمة في مسيرته، ولعل واحد من أبرزها هو كونه الهدف التاريخي لبطولة كأس أمم أفريقيا برصيد 18 هدف

