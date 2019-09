"القومي للمرأة" يكشف تفاصيل البرنامج التدريبي "الأكل صنعة" للسيدات

Advertisements

كشفت مي محمود، مدير مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، عن تفاصيل اطلاق البرنامج التدريبي "الأكل صنعة" للسيدات.



وقالت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن هذا البرنامج سيتم اعداده في أحد المصانع بمنطقة العاشرة من رمضان، وسيتم اختيار السيدات بمنطقة العاشرة لسهولة الانتقال، وتوفير أتوبيس للانتقال إلى مركز التدريب.



ولفتت إلى أن عدد السيدات في البرنامج التدريبي يقدر بـ15 سيدة فقط، مشيرة إلى أن باب التقديم في البرنامج مفتوح حتى السبت المقبل، ومن تريد أن تتقدم عليها الدخول على موقع المجلس القومي للمرأة، لكتابة البيانات وملأ الاستمارة.



ولفتت إلى أن اختيار السيدات في البرنامج، سيكون بناء على انعقاد لجنة، وسيتم الاختيار وفقًا لعدة اعتبارات منها: السيدات الأكثر احتياجًا ويشترط في السيدات المتقدمات للبرنامج، أن يتراوح عمرها ما بين 18 لـ45 عامًا.



وأشار إلى أن البرنامج سيُدرب السيدات على العديد من المحاور منها: كيفية اعداد وجبات صحية، وعدم اهدار أي طاعم، واعداد وجبات خفيفة لإعداد مشروع صغير لتحسين الدخل، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة سيساعد السيدات بعد انتهاء البرنامج على أعداد مشاريع، ومن المستهدف عمل 60% ممن تدربن في هذا البرنامج، من خلال العمل على تسويق المنتجات في الأماكن القريبة منهن سواء المدارس أو الجيران.



ويقدم برنامج "كل يوم" على فضائية "on e" كلًا من الاعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية خلود زهران، بصورة يومية عدا يوم الجمعة، ويتناول البرنامج أهم الأحداث المحلية والعالمية، ويذاع من الساعة حتى الحادية عشر مساءً.



وتعاقدت" ON E " مع العديد من الاعلاميين والفنانين، لتقديم برامج مختلفة ومتنوعة على شاشتها، في اطار سعيها ا لاحتلال الصدارة الاعلامية في السوق المصري، منهم على سبيل المثال أمير كرارة وشريف منير وأسما شريف منير، وجورج قرداحى، وعلاء الشربينى، ووائل الإبراشى وخلود زهران.