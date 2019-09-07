عاجل - إصابة نجم برشلونة
السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:27 م
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علاء خليف
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تلقي نادي برشلونة الاسباني صدمة قوية بعدما تعرض لاعب جديد ضمن صفوف الفريق الكتالوني للإصابة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).
وغادر البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن برشلونة الإسباني ملعب مباراة منتخب بلاده أمام صربيا، مصابًا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في إطار منافسات المجموعة الثانية لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية.
ولم يستطيع "سيميدو" استكمال المباراة وخرج في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ليحل بديلا له جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي.
إصابة سيميدو تزيد أوجاع الجهاز الفني لفريق برشلونة قبل استئناف مباريات الدوري الأسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق يعاني من نقص عددي بسبب الإصابات العديدة ضمن صفوفه أبرزها، لويس سواريز وميسي، وعثمان ديمبلي، وانسو فاتي، وإنضم إليهم حاليًا اللاعب البرتغالي.
الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط، جمعها من انتصار على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، وخسار أمام أتليتك بلباو 1-0 وتعادل مع أوساسونا 2-2.
ويستعد برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الاسباني يوم 14 سبتمبر الجاري، ثم تنتظر الفريق مواجهة نارية ضد بوروسيا دورتموند في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 17 من نفس الشهر.
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