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عمرو أديب لـ الدولة: "مش كفاية متاحف كده"

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:27 م
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عمرو أديب لـ الدولة: مش كفاية متاحف كده
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح وزير الآثار بشأن احتياج متحف أخناتون إلى 250 مليون جنيه لينتهي العمل به، مشيرًا إلى أن وزير الآثار أوضح أنهم سيحصلون على منح لإتمام العمل به.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنه تم افتتاح متحف طنطا منذ أيام بعد تطويره، معقبا: "هو مش كفاية متاحف.. هى شيىء عظيم بس هو حد بيدخلها"، معتبرا أن تحسين المتاحف الموجودة أفضل من افتتاح متاحف جديدة.

وأضاف أنه يجب إعادة الرؤية في عدد المتاحف في مصر، منوهًا بأن مصر بها متاحف لا يزورها أحد، ويتم تعيين موظفين وأمن لها، متابعًا: "يكفينا المتحف الكبير".

ويعد المتحف المصري الكبير بمثابة هدية مصر للعالم، ومن المقرر افتتاحه قريبا، وجاري تنفيذه، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم، وكذا استعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح.

وشارك الاجتماع وزراء: الآثار، والثقافة، والسياحة، والمالية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف الكبير، واللواء أحمد خليفة، مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مسؤولي عدد من الجهات المعنية.

ومن ناحيته أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف، أن حفل افتتاح المتحف سيكون بمقاييس عالمية، وسيدخل التاريخ، بل أنه قد يفوق حفل افتتاح قناة السويس.

وبدوره أوضح المشرف العام على المتحف أنه قد الانتهاء بالفعل من جميع الأعمال الهندسية للمتحف، وتم نقل نحو 5 آلاف قطعة أثرية من مجموعة توت عنخ آمون إلى المتحف.

ولفت إلى أنه جاري التنسيق مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتنظيم حفل الافتتاح

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