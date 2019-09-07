شرطة جدة تلقي القبض على مروج مخدرات

نجحت الجهات الأمنية في محافظة جدة، اليوم السبت، في ضبط مروج للمخدرات يتواجد في أحد أحياء المحافظة.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدي للمروج أثناء محاولة إغراء شاب لشراء المخدرات.

وتحرك رجال الأمن على الفور؛ للقبض على المروج بعد أن رصد موثق الواقعة لوحة السيارة التي كان يستغلها المروج.

وظهر المروج في الفيديو وهو يحاور الشاب عن نوع الحبة التي حاول تقديمها له وفائدتها، فيما توقف المروج وسأل الشاب عن اسم شخص في الحي كنوع من وسيلة الترويج واستغلال الشباب، لكن الشاب قال له إنه لا يوجد شخص في هذا الحي بذلك الاسم.

الحديثة من ضبط أكثر من 197 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن "خيوط عقال".





ووفقا للحساب الرسمي لـ "الجمارك السعودية"، في "تويتر"، فقد تم بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات

ضبط 3 أشخاص مستقبلي الكمية.

تمكنت هيئة الجمارك السعودية في منفذ "الحديثة" من إحباط محاولتي تهريب مليونين و579 ألف قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، مخبأة في شاحنة ومركبة خاصة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك "الحديثة"، عبد الرزاق الزهراني، أنه "وصلت للجمرك سيارة خصوصي يقودها أحد المسافرين، وترافقه عائلته المكونة من طفلين وزوجته. وبتفتيشها، عثر على مليونين و553 قرص كبتاغون، مخبأة في أجزاء مختلفة من السيارة".

وأضاف أن الجمرك أحبط محاولة تهريب أخرى لكمية من أقراص الكبتاغون بلغت 26 ألف حبة، عثر عليها داخل "طفاية حريق" إحدى الشاحنات.

وقال المسؤول السعودي، إن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، ومن ذلك استغلال المهرب لعائلته التي كانت رفقته، في محاولة منه للتمويه على منتسبي الهيئة".

وشدد الزهراني على أن هيئة الجمارك السعودية تسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، بما يحقق حماية المجتمع من هذه الآفات.

يذكر أن معبر "الحديثة" هو الممر البري الذي يربط السعودية بالأردن.