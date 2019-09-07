فتح باب التقدم لفصول الخدمات للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد في الغربية

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وافق اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، على فتح فصول الخدمات بمصروفات للصف الأول الثانوي العام على أن يبدأ التقديم بداية من يوم الأحد ولمدة 15 يوم بمجموع يبدأ من 224.75 درجة فأقل حتى إستكمال الطاقة الإستيعابية لفصول الخدمات.



وتستقبل الإدارات التعليمية العشر ملفات الطلاب الراغبين في الإلتحاق بفصول الخدمات بدون مصروفات لحين إعلان نتيجة القبول على النحو الآتي: إدارة شرق طنطا التعليمية بمدارس (السادات الثانوية بنات – الأقباط الثانوية بنين) – إدارة غرب طنطا بمدارس (الأحمدية الثانوية – أم المؤمنين الثانوية بنات) – إدارة شرق المحلة بمدارس (الشهيد مالك مهران الثانوية – محلة أبو على الثانوية بنات) – إدارة غرب المحلة بمدارس (طلعت حرب الثانوية العسكرية – المحلة الثانوية بنات) – إدارة زفتي التعليمية بمدارس (كشك الثانوية – شرشابة الثانوية – سنباط الثانوية) – إدارة السنطة التعليمية بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة – إدارة قطور بمدرسة قطور الثانوية المشتركة – إدارة بسيون بمدارس (بسيون الثانوية بنات – ناصر الثانوية) – إدارة كفر الزيات بمدارس (الشهيد هاني لاشين الثانوية – كفر الزيات الثانوية بنات) – إدارة سمنود بمدرسة سمنود الثانوية بنين.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن فتح فصول الخدمات جاء تلبية لأولياء أمور الطلاب الراغبين في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام ولم يصل مجموعهم إلى الحد الأدنى للتنسيق هذا العام ولتوفير فرص التعليم الملائم لرغبات الطلاب.



على جانب أخر وافق محافظ الغربية على تخفيض درجات القبول بالتعليم الفني لبعض المدارس بنسب تتراوح من درجة وحتى 10 درجات تحقيقًا لرغبة الطلاب ولإستكمال الأعداد المقرر قبولها بالمدارس.



حيث تقرر قبول الطلاب بمدارس (طنطا الزخرفية المعمارية - سمنود الصناعية بنين - زفتي الزخرفية بسندبسط - كفر الزيات الزخرفية - محمد صلاح الصناعية ببسيون) بمجموع 175 درجة بدلًا من 180 درجة والقبول بمدرسة سنبو الصناعية بنات بمجموع 195 درجة بدلًا من 200 درجة والقبول بمدرسة سمنود الثانوية الزراعية بمجموع 164 درجة بدلًا من 165 درجة والقبول بمدارس (سمنود الثانوية الزراعية مهني – كفر العبايدة الزراعية مهني) بمجموع 163 درجة بدلًا من 164 درجة والقبول بمدارس (المحلة الصناعية بنات "مزدوج" – طنطا الصناعية بنات "مزدوج") بمجموع 190 درجة بدلًا من 200 درجة والقبول بمدرسة الشين الصناعية بنات "مزدوج" بمجموع 180 درجة بدلًا من 190 درجة والقبول بمدرسة عربكو للتعليم والتدريب المزدوج بمجموع 170 درجة بدلًا من 180 درجة.



كما أكد محافظ الغربية حرصه على تحقيق التلائم بين رغبات الطلاب ونسب كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على تحقيق التفوق العلمي.