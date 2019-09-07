تفاصيل ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

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شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ونائبه المهندس أحمد عصام يرافقهما اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وجمع كبير من قيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلى عدد من الدول العربية والأجنبية الاحتفالية الكبيرة لاختتام فعاليات الدورة العشرون لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية التى أقيمت بإستاد النادى الاسماعيلى بحضور الدكتورأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة نائبا عن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



وخلال الاحتفال قام محافظ الإسماعيلية بتكريم جميع رؤساء الوفود والفرق التى شاركت فى دورة المهرجان لهذا العام والبالغ أجماليهم عدد 19 فرقة وإهداء كل رئيس فرقة درع المهرجان وشهادة تقدير، كما قام المحافظ بتكريم جميع الرعاة الرسمين من أبناء الإسماعيلية الذين ساهموا فى دعم المهرجان وتم إهدائهم درع المحافظة.



كما قدمت الفرق المشاركة بالمهرجان استعراض وداع المهرجان الذى أخرجه الفنان ماهر كمال مدير عام أقليم القناة وسيناء الثقافى ومدير المهرجان ومخرج حفلى الافتتاح والختام.



وتم عمل استعراض جماعى للفرق المشاركة، على لحن المهرجان المميز "كل الشعوب جاية تغنى فى مهرجان الإسماعيلية والكل بيقدم فنة من الفنون الشعبية".



ومن الجدير بالذكر أنه قد شارك فى دورة المهرجان لهذا العام عدد 19 فرقة فنية تمثل عدد 9 دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 10 فرق محلية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.





وكان المهرجان بدأ دورته الأولى فى العام 1985 ولمدة خمس دورات متتالية، وتم إسناد مهمة إخراج المهرجان فى الافتتاح والختام للفنان الاستعراضى محمد خليل ثم توقف المهرجان لمدة خمس سنوات متصلة، وعاد مرة أخرى للانعقاد فى عام 1995 ولمدة ثمانى سنوات متصلة حتى عام 2002 عندما تم اتخاذ قرار من رئاسة الوزراء يقضى بإقامته مرة كل عامين ليتوقف عقب الدورة الرابعة عشرة فى عام 2004.



ليعود مرة أخرى فى عام 2008. الدورة السادسة عشر وفى الدورة السابقة وهى السادسة عشر فى سبتمبر 2010 شارك فى المهرجان نحو 15 دولة أجنبية وعربية، بينها أربع دول عربية هى فلسطين وسوريا والأردن، إضافة إلى مصر التى شاركت بست فرق.



وبلغ عدد المشاركين ألف فنان، وقدمت العروض على 11 مسرحًا ومثل كل فرقة نحو 35 عضوًا ما بين عازفين وراقصين ومديرين. أماكن عروض دورة 2010 وأقيمت العروض بصفة يومية على مجموعة من المسارح داخل محافظة الإسماعيلية، ومنها الملاحة والطريق الدائرى وحديقة الخالدين ومسرح الجلاء وفايد والتل الكبير والقنطرة غرب ومحافظة السويس والأوبرا بالقاهرة، وأقيم ديفيلية استعراضى قبل حفل الافتتاح فى الطريق الدائرى وشاركت فيه كل الفرق.



ومن أبرز الفرق التى شاركت فى دورة المهرجان الماضية إسبانيا وإيطاليا وبولندا، وأوكرانيا ومن الدول العربية فرق سوريا، والأردن، وفلسطين، واليمن، كما شاركت مصر بمجموعة من الفرق منها فرقة مرسى مطروح والبحيرة والإسماعيلية للفنون الشعبية.



كما نظمت الإسماعيلية المهرجان الدولى السابع عشر للفنون الشعبية، في عهد اللواء يس طاهر محافظ الاقليم العام قبل الماضي بمشاركة 17 فرقة من 9 فرق دولية تمثل دول كل من الهند، والجزائر، والأردن والعراق، وفلسطين، وكردستان، والسودان، وإندونيسيا، وغانا، بالإضافة إلى 8 فرق محلية تمثل محافظات مصر، وهى فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وفرقة الأقصر وفرقة قصر ثقافة التذوق بالإسكندرية، وفرقة العريش للفنون الشعبية، وفرقة بنى سويف، وفرقة الوادى الجديد وفرقة النوبة للفنون الشعبية.



من جهته، أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، أن استضافة المحافظة مهرجان الفنون الشعبية لهذا العام، هي رسالة للعالم بأن مصر أمنة وتشجيع السياحة، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وكل ما لديها من إمكانيات لم ولن تدخر وسعا فى بذل أقصى الجهود لوضع الإسماعيلية فى مكانتها الحقيقية على خريطة السياحة وإبراز ما تتمتع بها المحافظة من مقومات تؤهلها أن تكون فى مقدمة المحافظات السياحية واستثمار مهرجان الإسماعيلية الدولى السنوى فى الترويج للإسماعيلية.

