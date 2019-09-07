نجوم الفن يحتفلوا بعيد ميلاد رجاء الجداوي





تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانيه، واختيرت لتكون أشهر عارضه أزياء بعد فوزها كملكه جمال في عام 1958.





قدمت رجاء الجداوي العديد من الأفلام الناجحة، وقامت بتقديم مسرحيات مع عادل إمام منها "الواد سيد الشغال"، و الزعيم"، كما حصلت على" وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله علي جائزة" ملكة حوض البحر المتوسط"، تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق "حسن مختار" في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان اسألوا رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب.



هشام ماجد يحتفل بميلاد رجاء الجداوى



هشام ماجد الذي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بالفنانة رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا:" "كل سنة و أنتي طيبة يا أشيك حاجة في مصر".



شيماء سيف تهنئ رجاء الجداوي بعيد ميلادها





حيث نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة:"عيد ميلاد ملكة قلبى وحبيبتى وكل حاجة حلوة فى الدنيا أحلى جوجو وأشيك جوجو وأخف دم جوجو بحبك اووووى وكل سنة وانتى ملكة متوجة فى قلوبنا ياست الهوانم".



بوسى شلبى تهنئ رجاء بعيد ميلادها





حيث نشرت " بوسى شلبى" صورة لها وهى بجوار رجاء الجداوي عبر حسابها على "إنستجرام "، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتى يا رجاء العمر كله سعادة".



كما احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها عبر موقع" إنستجرام "حيث قامت بنشر صورة لها تجمعها مع الفنانة رجاء الجداوي والفنانة دلال عبد العزيز والإعلامية لميس الحديدي.



وعلقت الهام شاهين على الصورة قائلة :"كل سنه وحبيبة قلبى رجاء الجداوى طيبه . بحبك يا أطيب قلب و أحن حضن . ربنا يخليكى لنا و يعطيكى الصحه و يفرح قلبك دايما".



ويشار أن الفنانة رجاء الجداوي احتفلت امس بعيد ميلادها،كما حرص على حضور عيد ميلادها كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة دلال عبدالعزيز، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة عبير صبري، الفنانة نبيلة عبيد.



كواليس مسلسل" شبر مايه"



ومن الجدير بالذكر أن "رجاء الجداوي" تصور مشاهدها فى مسلسل "شبر مية" مع النجم أحمد السعدني حيث تجسد دور والدته، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة "نجلاء بدر" و "مراد مكرم"، عدد كبير من النجوم.

احتفل عدد من نجوم الفن أمس بعيد الميلاد 81 للفنانة رجاء الجداوي، ولدت في 6 سبتمبر عام 1938، بمدينة الإسماعيلية، هي ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، تلقت تعليمها في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة.