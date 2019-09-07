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مشاهدة أهداف مباراة - صربيا 2 × 4 البرتغال | التصفيات المؤهلة ليورو 2020

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:16 م
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مشاهدة أهداف مباراة - صربيا 2 × 4 البرتغال | التصفيات المؤهلة ليورو 2020
رونالدو
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محمد علي
 
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0
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المكسيك
مصر- الأولمبي
1
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20.00
4
السعودية - الأولمبي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
فرنسا
3
x
20:45
0
ألبانيا
تركيا
0
x
20:45
0
أندورا
صربيا
2
x
20:45
4
البرتغال
إنجلترا
4
x
20:45
0
بلغاريا