رسالة غامضة من ياسمين صبري: "مازلت تبحث عني في كل امرأة"





وظهرت ياسمين صبري، في الصورة التي نشرتها بإطلالة جذابة بارتدائها بادي أسود وفوقه جاكت أبيض مع ميك أب ترابي خفيف على وجهها.



وعلقت ياسمين صبري علي الصورة قائلة "أنت مازلت تبحث عني في كل امرأة".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "لا ومش هلاقي" و "قلبي يا ناس " و "الأسود واخد منك حتة" و"مبلاش تقلدي كيم كاردشيان والممثلين الاجانب في اللبس والميكب".





ياسمين صبري تمارس الرياضة





وظهرت ياسمين صبرى مؤخرًا مع شقيقها داخل أحد صالات الجيم عبر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر شقيق ياسمين صبرى وهو يلتقط فيديو لهما على طريقة السيلفي من المرآة، بعدما قاما بأداء بعض التمارين الرياضية.





ياسمين صبري في حكايتي





ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.





ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم





وتم اختيار ياسمين صبري لتكون العربية الوحيدة في قائمة مسابقة أجمل وجه في العالم "تي سي كاندلر" ، فيما شملت عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات.

ضمت القائمة من هوليوود:

براد بيت.

ليوناردو دي كابريو.

مارجو روبي.

ذا روك.

زاك إيفرون.

إيما واتسون

جينيفر لورنس.

جيمس موموا.

ضمت من نجوم الرياضة:

كرستيانو رونالدو.

ديفيد بيكهام.

من الهند:

ديبيكا بادكون.

سيدهارت مالهوترا.

من تركيا:

شاتاي أولسوي.

جان يمان.

هاندا أرتشيل.

إجازة ياسمين صبري





يذكر أن زارت ياسمين صبري، عدد كبير من الدول الأوربية وهي تقضي إجازتها الصيفية.





وتحرص "ياسمين" على مشاركة جمهورها بأحدث نشاطاتها، حيث نشرت مؤخرا صورة جديدة لها أثناء تناولها العشاء.

ونالت الصورة إعجاب جمهور ياسمين صبري ممن أشادوا بجمالها وأناقتها.





بعثت الفنانة ياسمين صبري، برسالة غامضة لشخص ما أرادت أن توجه له هذه الرسالة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".