مدبولي: تنفيذ كبري ملوي منتصف أكتوبر المقبل باستثمارات 50 مليون جنيه

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه جار الانتهاء من عملية الطرح والترسية الخاصه بكبرى ملوى وسيبدأ التنفيذ منتصف أكتوبر المقبل باستثمارات 50 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء منه خلال عامين.



وردًا على مطالبة النواب بإنشاء عدد من الكباري على النيل لخدمة مدينة المنيا، وزير النقل إلى أنه يوجد 3كباري على النيل في المنيا، في كل من سمالوط وملوي وبني مزار، ونعتزم إقامة كوبري جديد في أبو قرقاص خلال الفترة المقبلة، كما أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من تطوير محطة سكة حديد سمالوط خلال شهر، ووعد بزيادة أعداد القطارات المكيفة التي تخدم ركاب محطة ملوي، وكذا وعد باستكمال تطوير المزلقانات بالمحافظة.



وكان عدد من النواب اقترحوا إقامة مؤتمر اقتصادي خاص بالاستثمار في محافظة المنيا، وهو ما أكد على أهميته وزير الصناعة والتجارة عند رده على هذا المقترح، إذ تسمح مثل هذه المؤتمرات بتعريف المستثمر بالفرص المتاحة لاسيما وأن المحافظة تبرز فيها عدد من الصناعات الهامة هي صناعة النسيج والمواد الغذائية والموارد المحجرية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بملف التعليم الفني والتدريب الفني من أجل تخريج كوادر متخصصة للعمل في المصانع.



الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد كلف بتكثيف العمل فى كورنيش المنيا لسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش كاملا، مؤكدًا ان الكورنيش يعد متنفسا حضاريا لأهالى المحافظة.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم محافظة المنيا، بتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل، يرافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.



وقال المحافظ: أشرف على إعداد تصميمات مشروع التطوير أساتذة من كلية الفنون بجامعة المنيا، موضحا أن هذا المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى في يوليو الماضي، وجارٍ العمل حاليًا للانتهاء من المرحلة الثانية؛ وذلك لخدمة أهالي المنيا باعتباره متنفسًا أساسيًا للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.





وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث؛ لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.



فيما أشار المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير امتدت بطول 290 مترًا بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، كما روعي في مشروع التطوير زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتيريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.



وأوضح المسئول أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وجار الانتهاء منها حاليا، على أن يتم تسليمها في غضون 10 أيام، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير، ومنطقة مخصصة للعائلات، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تمتد بطول 150م سيتم الانتهاء خلال شهرين.

