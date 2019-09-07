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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع لحماس في غزة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:10 م
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع لحماس في غزة
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وكالات
 
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قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء السبت، عدداً من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعاً لحماس شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما قصفت موقعاً آخر غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحليقها بشكل مكثف في سماء قطاع غزة، فيما لم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية عن سقوط إصابات جراء هذه الغارات.

وجاء القصف الإسرائيلي، بعد استهداف طائرة فلسطينية مسيرة من قطاع غزة، مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي شرق محافظة رفح جنوب القطاع، وفقاً لـ "24".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال مجموعة من الفلسطينيين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من تسلل مجموعة أخرى من الفلسطينيين عبر السياج الحدودي، واستيلائهم على معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي والانسحاب لداخل غزة.

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