وزيرة الاستثمار: يجري العمل على تدبير 200 مليون جنيه لإقامة منطقة حرة في المنيا



ومن ناحية أخرى لفت وزير الصناعة والتجارة إلى أنه تجري مراجعة شاملة لكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمعهورية لمعرفة المناطق المستغلة وغير المستغلة، وذلك لاعادة تعظيم الاستفادة والعمل على ترتيب أولويات المجال الصناعي الفترة المقبلة، وكذا إعادة صياغة إدارة الأراضي.



وكان عدد من النواب اقترحوا إقامة مؤتمر اقتصادي خاص بالاستثمار في محافظة المنيا، وهو ما أكد على أهميته وزير الصناعة والتجارة عند رده على هذا المقترح، إذ تسمح مثل هذه المؤتمرات بتعريف المستثمر بالفرص المتاحة لاسيما وأن المحافظة تبرز فيها عدد من الصناعات الهامة هي صناعة النسيج والمواد الغذائية والموارد المحجرية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بملف التعليم الفني والتدريب الفني من أجل تخريج كوادر متخصصة للعمل في المصانع.



الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وجه حديثه لرؤساء المراكز والوحدات المحلية بالمحافظة، عن عدم رضاه عن حالة شبكة الطرق الداخلية الموجودة داخل المراكز بمحافظة المنيا، خاصة أن هذه المراكز تٌخصص لها ميزانية سنوية، وفي هذا الصدد وجّه رئيس الوزراء رؤساء المراكز بالمحافظة بإعداد خطة واضحة لرصف 361 طريقا عموميا تخدم 361 قرية تابعة للمراكز والوحدات المحلية التابعة للمحافظة على أن يبدأ العمل عليها خلال العام الجاري، بحيث تراعي هذه الخطة الاهتمام بالطرق الرئيسية التي تربط المركز بالقرى المحيطة وإنارتها.



وتطرق رئيس الوزراء إلى الأهمية التي تحتلها محافظة المنيا على خريطة السياحة في مصر إذ تأتي المحافظة في المرتبة الثالثة من حيث عدد القطع الآثرية على أرضها، والتي كانت سببًا في أن تكون المحافظة مقصدا سياحيا هامًا، لكن تراجعت أعداد السائحين الزائرين للمحافظة خلال الأعوام الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.



وفي هذا الصدد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اتفق مع وزيرة السياحة على وضع تصور لكيفية استعادة السياحة بالمحافظة لقوتها والاهتمام بملف السياحة عبر المراكب النيلية بالمحافظة، وفيما يخص ملف السياحة بالمحافظة أيضًا، نوّه مدبولي إلى أنه يجري العمل على سرعة الانتهاء من مشروع متحف المنيا الآتونى الذي سيكون أحد أهم المشروعات الآثرية والذي يحتل مساحة كبيرة، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع ولو على مراحل حتى تظهر ثمار العمل في هذا المشروع الهام.



أكدت الدكتوره سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أنه يجري العمل على زيادة أعداد المناطق الاستثمارية في الصعيد، وأن وزارة الاستثمار تجري مفاوضات مع مستثمرين جدد لأقامة مشروعات لهم في مناطق استثمارية من بينهم مستثمر يعتزم ضخ استثمار كبير في منطقة استثمارية بالمنيا في القطاع الزراعي، وأنه يجري العمل على تدبير 200 مليون جنيه لإقامة منطقة حرة في المنيا، وسيتم افتتاح مركز لخدمات المستثمرين بالمنيا اليوم، لخدمة مستثمري المنيا، لافتة إلى أنه سيتم تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذي سيعملون في هذه المناطق بقيمة 50% لمدة 3 سنين.وأشارت نصر والتعاون أن الدولة تولي أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قامت بإنشاء جهاز مختص بشئون هذا النوع من المشروعات يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على مخاطبة العديد من جهات التمويل الأجنبية من أجل تدبير تيسيرات مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.