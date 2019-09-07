ننشر توزيع مجموعات دوري القسم الثالث

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عقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا ، تحدث خلاله جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد عن نظام مسابقة الدوري لاندية القسمين الثاني والثالث في الموسم المقبل.





_ تقام مسابقة دوري القسم الثاني من ثلاث مجموعات، كل مجموعة 12 فريقا، ويصعد الأول للدوري الممتاز.



وتشهد المجموعة الأولى تواجد فرق الصعيد وهم الألومنيوم، سوهاج، طهطا، ديروط، المنيا، بني سويف، التليفونات، الفيوم، الإعلاميين، البنك الاهلي، بترول اسيوط، شبان قنا.



وتضم المجموعة الثانية فرق النصر، الترسانة، الداخلية، بتروجت، النجوم، الزرقا، جمهورية شبين، منتخب السويس، القناة، كوكاكولا، سيراميكا، المريخ.





وتتضمن المجموعة الثالثة فرق المنصورة، دكرنس، بيلا، الحمام، الاوليمبي، فاركو، الرجاء، غزل المحلة، دمنهور، البلدية، ابو قير، المالية.





ومن المقرر أن تجرى القرعة يوم الأربعاء 18 سبتمبر الحالي، بحضور مندوبي الأندية، وتقام المباريات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.



تقام مسابقة القسم الثالث في الموسم الجديد من 12 مجموعة، على النحو التالي :



- المجموعة الأولى (أسوان) والمجموعة الثانية (سوهاج) والمجموعة الثالثة (أسيوط) 12 فريقا.



- المجموعة الرابعة (الفيوم) 13 فريقا.



- المجموعة الخامسة (الجيزة) والمجموعة السابعة (الإسماعيلية) والمجموعة العاشرة (الشرقية) 14 فريقا.



المجموعة السادسة (القاهرة) والمجموعة الثامنة (كفر الشيخ) والمجموعة التاسعة (الدقهلية) والمجموعة الحادية عشر (الإسكندرية) 15 فريقا.





- المجموعة الثانية عشر "أ" (شمال سيناء) 7 فرق.



- المجموعة الثانية عشر "ب" (مطروح) 9 فرق.





كما أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم موعد إنطلاق قرعة دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2019-2020.



ومن المقرر أن يقام القسم الثالث بمشاركة 167 فريق، موزعين على 12 مجموعة، ويهبط فريقان من كل مجموعة للقسم الرابع، ويتأهل أول كل مجموعة للقسم الثاني، بينما يصعد أول وثاني مجموعة مطروح مع أول وثاني مجموعة سيناء لتقام بينهم دورة ترقي يتأهل فريق واحد منهم للقسم الثاني.



ومن المقرر أن تجرى القرعة يوم الخميس 19 سبتمبر الحالي، في كل منطقة، بحضور مندوبي الأندية المشاركة في كل مجموعة.







