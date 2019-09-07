بعد الخسارة أمام ألميريا.. جماهير مالاجا تُطالب برحيل مالك النادي (فيديو)
السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:50 م
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الفجر الرياضي
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قامت جماهير نادي مالاجا الاسباني المملوك لرجل الأعمال القطري عبد الله آل الثاني، بإعلان الإعتصام بعد خسارة الفريق اليوم السبت، أمام فريق نادي ألميريا الذي يمتلكه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وذلك ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الاسباني.
وفاز نادي ألميريا على نظيره مالاجا بهدف دون مقابل، سجله اللاعب سيكو كاساما ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في منافسات دوري الدرجة الثانية الاسباني.
وأعلنت جماهير مالاجا الاعتصام بعد إنتهاء المباراة وخسارة الفريق علي أرضه أمام ألميريا، وأطلقت الجماهير الغاضبة هاشتاج علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعنوان (#AlThaniVeteYa) تطالب فيه برحيل "آل الثاني" عن إدارة النادي الاسباني وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.
ويحتل نادي ألميريا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد مالاجا في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وحيد وتعادل وهزيمتين
اعتصام جماهير نادي مالقا الإسباني المملوك لـ "عبدالله ال ثاني" @ANAALThani بعد هزيمة النادي في أرضه وبين جماهيره مع نادي الميريا المملوك لمعالي المستشار تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh. جماهير مالقا تطلب رحيل عبدالله ال ثاني عبر هاشتاق #AlThaniVeteYa pic.twitter.com/E8GqjhWooY— بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) ٧ سبتمبر ٢٠١٩
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