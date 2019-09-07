النيابة العامة تباشر التحقيق في قضية فتاة صبيا

أعلنت النيابة العامة‬⁩ السعودية، أنها تباشر التحقيق ‏في واقعة عراك ‏بين موظفة فندق ونزيل بصبيا‬⁩.

وتحفظت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، على نزيل بأحد الفنادق، إثر حادث اعتدائه على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة.

وتابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز قضية الاعتداء على الموظفة فور حدوثها ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة.

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على موظفة فندق صبيا، مشددًا على متابعته للتحقيقات.

وكانت كشفت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، اليوم السبت، عن اعتداء نزيل بأحد فنادق صبيا، على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة؛ بعدما وقع عراك بالأيدي بينهما.

وروت الموظفة تفاصيل الواقعة فقالت: "في مساء البارحة؛ دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار".

وتابعت: "رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار، ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ ما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي".

وطالب المواطنون عبر منصة "تويتر" بتطبيق أقصى عقوبة على المعتدي الذي سمح لنفسه بالاعتداء على الموظفة دون وجه حق، مدشنين وسم شخص يعتدي على موظفة فندق، والذي امتلأ بتغريدات التضامن مع الموظفة.

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة اعتداء شاب على موظفة إحدى الفنادق، وتؤكد النيابة العامة بأنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه للوقوف على حيثيات القضية، وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.





وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية الاعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق، إذ تم تداول مقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق .





المصلحة التحقيق معه، للوقوف على حيثيات القضية، وسرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حقائق الأمور، وإحاطة التحقيقيات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية. وحول الحادث، كشفت المرأة التي رفضت ذكر اسمها، تفاصيل الواقعة، قائلة، إن شخصًا جاء ليسأل عن المساج، فأبلغته بأنه مغلق، إلا أنه لم يقتنع وعاد ليكرر السؤال، فأجبته بنفس الإجابة التي على إثرها رماني بلفظ لم أقبله فسكبت عليه كوب قهوة.

وأوضحت الموظفة أن الشخص انهال عليها بالضرب ورماها ببعض الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون لإبعاده عنها، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ عن الواقعة التي بدأت الشرطة التحقيق فيها.

وكانت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، تحفظت على نزيل بأحد فنادق صبيا، إثر حادث اعتداءه على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة.



