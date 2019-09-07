سبب غياب كمال درويش عن عمومية الزمالك



وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن السبب وراء غياب كمال درويش يرجع لتواجده خارج القاهرة من الأساس وتعثر حضوره للجمعية العمومية.



وأقيمت عمومية الزمالك على 3 أيام بداية من يوم الخميس الماضي وانتهت اليوم السبت بعد غلق باب التصويت.



وحرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على الالتفاف حول المستشار مرتضى منصور رئيس النادي خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي بيومها الثالث.



وشهد اليوم السبت إقبالا من اعضاء الجميعة العمومية للنادي، من اجل التصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي التي ترشح لها الدكتور أشرف زكي على منصب امين الصندوق والثلاثي: احمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.



حرص النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ومالك قناة الحدث اليوم على التواجد في الجمعية العمومية لنادي الزمالك للادلاء بصوته في الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي، والتي ترشح لها أشرف زكي على منصب امين الصندوق والثلاثي احمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.



وقام إسماعيل بالادلاء بصوته وسط تواجد كبير من اعضاء نادي الزمالك، في اليوم الثالث والأخير من انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.



وأعرب إسماعيل عن سعادته البالغة بالمظهر العام للجمعية العمومية للنادي، في ظل توفير الراحة الكاملة للعضو في عملية الدخول والخروج من الخيمة، والتسجيل والتصويت على جدول الأعمال.



وأضاف إسماعيل: بالرغم من درجة الحرارة المرتفعة اليوم، فإن هناك أعدادا كبيرة من اعضاء نادي الزمالك في الجميعة العمومية، وهذا يدل على ثقتهم الكبيرة في مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور.



وتابع مالك قناة الحدث اليوم: الجميع يرى التحول الكبير في النادي على مستوى الأنشطة والانشاءات، لذلك هناك حرص كبير من الأعضاء على المشاركة في عمومية الزمالك.



وحرص طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد والمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للنادي والتي سيتم غلق الباب بها في التاسعة مساء اليوم بعقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية.



وكان عدد كبير من الأعضاء بالنادي قد حرصوا على التواجد والمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للتصويت على الميزانية والموافقة على نجاح أشرف زكي على منصب امين الصندوق والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة انور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية بالتزكية في انتخابات المجلس التكميلية.

تعثر حضور الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق للجمعية العمومية للقلعة البيضاء بسبب تواجده خارج القاهرة.