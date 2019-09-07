أستاذ قانون: المشرع المصري وضع عقوبات أكثر شدة للرجل عن المرأة في جرائم الآداب

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قال الدكتور أسامة ناصف، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن المشرع المصري وضع عقوبات أكثر شدة للرجل عن المرأة في جرائم الآداب العامة.



وأضاف "ناصف" خلال حواره مع الدكتور إيمن عطا الله، ببرنامج "الافوكاتو"، المذاع عبر "قناه القاهرة والناس2 "، مساء السبت أن قرار المشرع المصري جاء نتيجة ذكورية المجتمع، وهذا الأمر غير موجود بالخارج.



وأشار إلى أن المشرع المصري وضع عقوبات أكثر شدة للرجل عن المرأة في جرائم الآداب العامة؛ لأنه يرى أن هذه الجرائم أسهل على الرجل من المرأة باعتباره أقوى جسمانيا وأكثر إيجابية ومبادرة من المرأة.



في السياق ذاته، قال أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض إن قانون مكافحة الدعارة "القانون رقم 10 لسنة 1961" يهدف إلى كشف شبكة الدعارة ومعاقبة أطرافها، مشيرًا إلى أن "الدعارة" جريمة اقتصادية قبل أن تكون إنسانية بمعنى أن الفتاة التي تقوم بهذه الأفعال لا تقوم بها من طلقاء نفسها بل يديرها رجل أو منظمة.



وتابع: "هدف القانون محاربة التنظيم، والقانون قد يعتبر الرجل شاهد لكشف شبكات الدعارة".



يشار إلى أن النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، حيث طالبت سرعة تشكيل لجنة مشتركة لنظر هذا القانون آملة أن يصدر في دور الانعقاد الحالي.



وأوضحت أن مصر واجهت فى الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والأفكار التي يروج لها بعض المتطرفين وفاقدي العقل والعقيدة والدين.





ولفتت إلى أن ظهور بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي والاسلامي، من شبكات دعارة لتبادل زوجات لحفلات جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصري، لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي"، مردفة: ""مع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة، كان لابد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر، وكان لابد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي".



وأشارت "ثابت"، إلى أن القانون الذى ينظم أعمال الدعارة تم إصداره منذ أكثر من نصف قرن، موضحة أن القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، لا يتواكبان مع ما يتعرض له شباب مصر.



كما أنها ترى أن مشروع القانون عرف الدعارة بأنها "استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز".







