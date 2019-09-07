حكاية معاق ذهنيًا ابتلع أدوات مطبخ وأجسام معدنية في الدقهلية.. وفريق طبي بجامعة المنصورة ينقذه (صور)

Advertisements

نجح فريق من جراحي مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة في استخراج عدد كبير من المعالق، والشوك، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل داخل أمعاء من بطن مواطن عشريني.



ضم الفريق الجراحي الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمى والدكتور محمد عبدالجواد بالإضافة إلى فريق التخدير والكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، وتمت العملية تحت إشراف الدكتور محمد الشوبرى مدير المركز.



وأوضح الدكتور أمجد فؤاد أن المريض يبلغ من العمر ٢٠ عاما ويعانى من ضمور بالمخ ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن تزامن معها شكوى الأم فقدان أدوات المائدة وتم استخراج عدد من الملاعق والشوك وخاتم ذهب وسلاسل وبعض الأجسام الغريبة.



وأكد الفريق الطبي القائم على الجراحة ومتابعة الحالة الصحية للمريض أنه تم خروج المريض من العمليات وأنحالته مستقرة حاليًا.



ومن جانبها كشفت أم الشاب المريض عن أن ابنها يعانى من مغص شديد وهو صاحب إعاقة ذهنية وأنها اكتشفت عدم وجود أدوات المطبخ "الشوك والمعالق" إضافة إلى خواتم وسلاسل وتبين من الكشف عليه وجود أجسام معدنية داخل بطن المريض.



فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي في إستخراج دبوس من رئة مريض



وعلى صعيد اخر قام فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي،وأطباء جراحة القلب بإستخراج دبوس معدني حاد من الرئة اليسرى لمريض يبلغ من العمر ٤٤ عامًا.



يشار أن المريض قد قام ببلع الدبوس عن طريق الخطأ واستقر بالرئة اليسرى للمريض، وفور وصول المريض الي المستشفى قام الفريق الطبي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المريض، والتدخل بمنظار الشعب الهوائية الي داخل الرئة اليسرى وإستخراج الدبوس، وذلك بعد عمل الأشعة المقطعية والعادية المطلوبة للمريض لتحديد مكان الدبوس.



وأوضح الفريق الطبي المعالج أن صعوبة هذة الحالة جاءت من وصول الدبوس إلى الشعب الطرفية للرئة اليسري، مما جعل الأمر يمثل خطورة كبيرة على المريض وصعوبة في الوصول إليه.



فريق طبي متعدد الجنسيات يدعم مستشفى أطفال المنصورة في إجراء 70 جراحة



أقدم فريق طبي متعدد الجنسيات من إنجلترا والسعودية والهند والفلبين على دعم وتمويل من مؤسسة المنتدي أيد الانجليزيه ومشاركة مؤسسة القلب الصغير السعودية والمنتدي الاسلامي بمصر، ورعاية الأزهر الشريف وذلك بزيارة مستشفي الاطفال الجامعي بالمنصورة، تحت رعايه الدكتور اشرف عبد الباسط القائم بأعمال رئيس جامعة المنصوره، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كليه الطب، الدكتور محمد عطيه وكيل كليه الطب، الدكتور محمد مجدى أبو الخير رئيس قسم طب الأطفال الدكتور احمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة الدكتور محمد العاصمى نائب مدير المستشفى.



وتكون الفريق من جراح قلب اطفال وستة أطباء قلب اطفال واثنان طبيب عناية مركزة لجراحات قلب الاطفال وعدد من اخصائي تمرض العناية المركزة وأخصائي تروية القلب الصناعي، وقام الفريق بعمل ١٧ جراحه قلب مفتوح وعدد ٥٣ حالة قسطرة تداخلية لغلق ثقب بين الأذينين وثقب بين البطينين وتوسيع اختناق بالشريان الأورطي وتوسيع الصمام الاورطي، وبلغت نسبة النجاح ١٠٠٪؜ حيث تعافي كل المرضي ولم يحدث اَي مضاعفات أو وفيات.



وقد أثنى الفريق الزائر علي المستوي الرائع علي الفريق الطبي المصري وعلي المستوى المتقدم الذي لاحظوه والخبرة العالية التي يتمتع بها الفريق المصري، وتكون الفريق الطبي المصرى من الدكتور عادل الجمل رئيس وحده جراحه قلب الاطفال، الدكتورة هاله المرصفاوى رئيس وحده قلب الاطفال، الدكتورة منى محمد حافظ استاذ قلب الأطفال، الدكتورة جيهان عطيه السواح استاذ قلب الأطفال، الدكتور جمال ذكريا رئيس جناح العمليات وأستاذ التخدير والفريق المعاون لهم من الأطباء المقيمين والتمريض والعاملين والفنيين.



وقد قامت إدارة المستشفى بكافة التسهيلات والمساعدات المطلوبه وتسخير جميع إمكانيات المستشفي لانجاح الزيارة، وقامت اداره القسم والمستشفى باستقبال رئيس مؤسسة القلب الصغير واتفقا على استمرار وتنمية التعاون.