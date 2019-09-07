بعد وصلة "مزاح".. سيدة تقتل زوجها في العمرانية: "كان بيشتمني"

كشف مصدر أمني، أن سيدة سددت 3 طعنات لزوجها "أحمد. ش" بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، على خلفية وقوع مشادات كلامية بينهما بعد وصلة "مزاح".





وقالت الزوجة في التحقيقات الأولية، إن الزوج قام بسبها وشتمها مما دفعها لقتله.





بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل داخل شقته، وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ويدعى "أحمد" بسبب وصلة مزاح انتهت باعتدائه عليها بالسب والشتم، مما دفعها إلى قتله.





كانت المعاينة الأولية كشفت أن سيدة سددت 3 طعنات لزوجها مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وفي سياق منفصل، استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال أسرة الشاب المنتحر داخل غرفته بمنطقة الطالبية، وكشفت التحقيقات أن الشاب يمر بحاله اكتئاب في الفترة الأخيرة، فيما صرحت النيابة بدفن جثته، بعد بيان الصفة التشريحية، وطالبت التحريات حول الواقعة.





وتعود بداية الواقعة، عندما وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل غرفته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب معلق بحبل من رقبته داخل غرفته.





وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



