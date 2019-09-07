ليس ملك الأراضي الترابية فقط.. نادال يُهدد أسطورة فيدرر ويقترب من انجاز تاريخي







ويستعرض لكم " الفجر الرياضي " أرقام قياسية قد حققها الإسباني بعد التأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



- ‏وصل الماتادور الاسباني رافائيل نادال لنهائي بطولة أمريكا للمرة الخامسة في مسيرته، بعد فوزه على بيريتيني بثلاثة مجموعات نظيفة 6-7 4-6 1-6، ليقابل ميدفيديف يوم الأحد في نهائي البطولة.



- وأصبح نادال ثاني ‏اكثر اللاعبين الواصلين لنهائيات الجراند سلام برصيد 27 نهائي، حيث يسبقه السويسري فيدرر ب31 نهائي، بينما ابتعد نادال عن دجوكوفيتش صاحب ال25 نهائي، وليندل الذي وصل إلى 19 نهائي، وسامبراس صاحب الرصيد 18 نهائي. ويستعرض لكم "" أرقام قياسية قد حققها الإسباني بعد التأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.- ‏وصل الماتادور الاسباني رافائيل نادال لنهائي بطولة أمريكا للمرة الخامسة في مسيرته، بعد فوزه على بيريتيني بثلاثة مجموعات نظيفة 6-7 4-6 1-6، ليقابل ميدفيديف يوم الأحد في نهائي البطولة.- وأصبح نادال ثاني ‏اكثر اللاعبين الواصلين لنهائيات الجراند سلام برصيد 27 نهائي، حيث يسبقه السويسري فيدرر ب31 نهائي، بينما ابتعد نادال عن دجوكوفيتش صاحب ال25 نهائي، وليندل الذي وصل إلى 19 نهائي، وسامبراس صاحب الرصيد 18 نهائي.







- وجاءت ‏تفاصيل نهائيات رافا نادال في الجراند سلام ( 27 نهائي)



12- رولان جاروس.

5- أستراليا.

5- ويمبلدون.

5- امريكا.



- ويعد نادال هو ثاني لاعب في التاريخ يصل لـ +5 نهائيات في جميع بطولات الجراند سلام بعد روجر فيدرير.



- ويملك أيضاً الإسباني نادال رقم مميزا، حيث أصبح ثاني ‏اكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات الجراند سلام بعد بلوغ 30 عام من العمر برصيد 7 نهائيات، ويتصدر تلك القائمة الثنائي روزويل وفيدرر برصيد 8 نهائيات. 12- رولان جاروس.5- أستراليا.5- ويمبلدون.5- امريكا.- ويعد نادال هو ثاني لاعب في التاريخ يصل لـ +5 نهائيات في جميع بطولات الجراند سلام بعد روجر فيدرير.- ويملك أيضاً الإسباني نادال رقم مميزا، حيث أصبح ثاني ‏اكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات الجراند سلام بعد بلوغ 30 عام من العمر برصيد 7 نهائيات، ويتصدر تلك القائمة الثنائي روزويل وفيدرر برصيد 8 نهائيات.







- ‏‏وأصبح رافا في قائمة أكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات الجراند سلام على الأرضية الصلبة، حيث يحتل نادال المرتبة السادسة لـ +10 نهائيات، ويحتل دجوكوفيتش صدارة تلك القائمة برصيد 15 نهائي، ويليه فيدرر برصيد 14 نهائي، ويأتي الثنائي سامبراس وليندل برصيد 11 نهائي، ويليهم الإسباني نادال وأجاسي برصيد 10 نهائيات.



- ‏ويعد رافا نادال هو رابع لاعب فقط يصل لـ +15 نهائي جراند سلام خارج الأرضية الترابية، حيث يحتل فيدرر صدارة تلك القائمة برصيد 26 نهائي في البطولات الكبرى. - ‏‏وأصبح رافا في قائمة أكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات الجراند سلام على الأرضية الصلبة، حيث يحتل نادال المرتبة السادسة لـ +10 نهائيات، ويحتل دجوكوفيتش صدارة تلك القائمة برصيد 15 نهائي، ويليه فيدرر برصيد 14 نهائي، ويأتي الثنائي سامبراس وليندل برصيد 11 نهائي، ويليهم الإسباني نادال وأجاسي برصيد 10 نهائيات.- ‏ويعد رافا نادال هو رابع لاعب فقط يصل لـ +15 نهائي جراند سلام خارج الأرضية الترابية، حيث يحتل فيدرر صدارة تلك القائمة برصيد 26 نهائي في البطولات الكبرى.







- ‏ووصل رافا نادال لثاني لاعب يلعب لـ +10 نهائيات على سطحين مختلفين ( تراب - صلب ) بعد روجر فيدرير.

فيدرير ( 12 عشب - 14 صلب )

نادال ( 10 صلب / 12 تراب )



- وفاز نادال في 26 مباراة من آخر 27 مباراة خاضها، وكانت الخسارة الوحيدة فقط أمام روجر فيدرير في ويمبلدون.



- ‏وللمرة الرابعة في مسيرته يصل نادال 3 نهائيات جراند سلام بموسم واحد ( 2010-2011-2017-2019 ) وهو ثالث أكثر لاعب يحقق هذا الانجاز بعد دجوكوفيتش وفيدرير. فيدرير ( 12 عشب - 14 صلب )نادال ( 10 صلب / 12 تراب )- وفاز نادال في 26 مباراة من آخر 27 مباراة خاضها، وكانت الخسارة الوحيدة فقط أمام روجر فيدرير في ويمبلدون.- ‏وللمرة الرابعة في مسيرته يصل نادال 3 نهائيات جراند سلام بموسم واحد ( 2010-2011-2017-2019 ) وهو ثالث أكثر لاعب يحقق هذا الانجاز بعد دجوكوفيتش وفيدرير.







- ‏وللمباراة الخامسة فقط في بطولة أمريكا لا يتعرّض نادال لأي فرصة للكسر، وللمرة الـ 20 في بطولات الجراند سلام ككل :

1- ضد جاسكية 2009.

2- ضد روبريدو 2013.

3- ضد اندرسون 2017.

4- ضد تشونج 2019.

5- ضد بيريتيني 2019. 1- ضد جاسكية 2009.2- ضد روبريدو 2013.3- ضد اندرسون 2017.4- ضد تشونج 2019.5- ضد بيريتيني 2019.

نجح اللاعب الإسباني رافائيل نادال في الفوز على الإيطالي ماتيو بريتينى بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 7-6 و6-4 و6-1، وبهذا الانتصار تأهل الماتدور إلى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لموسم 2019.وأصبح نادال على بعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب رقم 19 في البطولات الاربع الكبرى الجراند سلام في عالم الكرة الصفراء، ليقلص الفارق مع روجر فيدرر للقب وحيد بين الثنائي، والابتعاد عن الصربي نوفاك دجوكوفيتش صاحب الخمسة عشر لقبا في البطولات الكبرى.