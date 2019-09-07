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مصر تخسر من الصين في مونديال "ناشئات الطائرة" بالإسماعيلية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:36 م
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مصر تخسر من الصين في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية
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دينا نبيل
 
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خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما بقيادة البرازيلي ماكو أنطونيو المدير الفني، أمام نظيره الصيني بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدور التمهيدي ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (17-25)، (20-25)، (12-25).

وتلعب المجموعة الأولى مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتضم منتخبات، مصر والصين والبرازيل والكاميرون وبورتريكو.


وحقق منتخبنا الوطني الفوز في الجولة الأولى أمام بورتريكو بنتيجة (3-1)، ويسعى للفوز في الجولة الثانية على المنتخب الصيني بنفس النتيجة.

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