وزير التموين من شبرا: 'أهلا بالمدارس' مستمر 30 يوم لخفض التوازن بالأسعار من 25% إلى 40 % (صور) 

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أشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بالعمل الوطني وبمبادرة الغرفة التجارية ومديرية التموين بافتتاح معرض " أهلًا بالمدارس " بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، والتي تساهم فى محاربة الغلاء وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل واستعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020.





وأكد الوزير ان المعرض مستمر علي مدار شهر لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 40 % وبجودة عالية للمنتجات المعروضة.





شارك في الافتتاح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعربي أحمد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حيث أقيم المعرض على مساحة 150 متر مسطح ويضم أقسام تشمل كافة المستلزمات والأدوات المدرسية.





ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أن المحافظة بصدد افتتاح 3 معارض تحت شعار "أهلا بالمدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ووزارة الداخلية ومديرية التموين وتم تنفيذ العديد من الدعاية التسويقية لتعريف المواطنين بها لزيادة الإقبال عليها والاستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات.





وأشار إلى أن المعارض تقام بمدن بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية بتخفيضات تصل إلى 30% موضحًا أن الغرفة التجارية تتحمل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجستية للشركات العارضة.





واوضح أن المحافظة من جانبها لن تألو جهدًا لإنجاح هذه المعارض واستمرارها لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن كاهل أهالي القليوبية وهو أهم توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى تنظيم مثل هذه المعارض، موجها بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم مثل تلك المعارض بنطاق مراكزهم للتيسير على المواطنين.





وخلال تفقده لمختلف الأقسام إستفسر محافظ القليوبية من المواطنين أثناء شراء احتياجاتهم من المعرض عن مستوى التخفيضات للمنتجات المعروضة بأسعار أقل عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية حيث أبدوا استحسانهم وترحيبهم بتنظيم هذه المعارض والتي تتناسب مع كافة المستويات الإجتماعية والشرائح المختلفة، موجهًا المشاركين من العارضين والشركات بضرورة الالتزام بالتخفيضات والاستمرار فى عرض المنتجات بكميات أكبر طبقًا لمتطلبات الجمهور.





وفي ذات السياق اكد الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بأن معرض " أهلًا بالمدارس " يضم كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية من الأحذية والشنط والزي المدرسي والتي تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية، وقد تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين لعرض منتجاتهم مجانًا وبدون مقابل على نفقة الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين حتى لا يكون هناك وسيط فى الأسعار يؤدي لارتفاعها، لافتًا بأن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم، لافتا الي انه تم تنفيذ العديد من أساليب الدعاية التسويقية لتعريف المواطنين به لزيادة الإقبال عليه والاستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات.







وتفقدت ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، السبت، والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وبحضور علي إمام والدكتور أمان عصر نائبي رئيس المدينه وعيد عزت رئيس الوحدة المحلية بطحلة،أعمال المبادرة الشبابية للقائمين علي مبادرة "شباب الأمل" والتي تهدف الي تجميل محولات الكهرباء في شوارع المحافظة من خلال الرسم عليها بأشكال متعدده لاضفاء لمسات جمالية داخل شوارع المحافظة بداية من مركز ومدينة بنها والذين اكدوا علي انهم مستمرين حتى الانتهاء من تجميل جميع المحولات الكهربائية بالمحافظة.





وطالبت ريان من رئيس المدينة عمل حصر كامل لمحولات الكهرباء بمركز ومدينة بنها وتوفير الامكانيات اللازمة لاستمرارية المبادرة وتسهيل عملهم والتنسيق مع شركة الكهرباء وتصميم خطة عمل للانتهاء من تجميل جميع المحولات في أقرب فرصة.







ووجهت الشكر للشباب المشاركة بالمبادرة وجميع المبادرات التي تهدف الي تجميل ونظافة المحافظة وانها تتابع كل المبادرات الشبابيه وتقدم لهم جميع التيسيرات الممكنة.

