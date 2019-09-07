ضبط مصنع عصير والتحفظ على 25 ألف عبوة لاستخدامه خامات ضارة بالصحة في الدقهلية

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شنت مديرية التموين ووالصحة فى محافظة الدقهلية حملات مكثفة استهدفت المصانعوالاسواق والسلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للموطن والتى يتم تدولها.



أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن ضبط مصنع عصير لوليتا والتحفظ على 25 ألف عبوة عصير لاستخدامه خامات ضارة بالصحة وعدم وجود ترخيص بقرية ميت النحال التابعة لمركز دكرنس.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تكثيف حملات الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين للمرور على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتداول السلع الغذائية واللحوم والخضروات وكافة مستلزمات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين والتصدي لهم للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.



ومن جانبه قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه تم التحفظ على المضبوطات وتشمل 250 كرتونة بكل كرتونة 50 عبوة وزن العبوة الواحدة 85 جرام مشروب سكرى بنكة الفواكه،و 250 كرتونة بكل كرتونة 50 عبوة وزن العبوة الواحدة 40جرام،وبرميل معبأ مادة "اسبرام باودر" بديل السكر وزنه 20 كجم،و10 عشرة رول لتغليف اللوليتا مختلف المقاسات والالوان،وألف عبوة بلاستيك فارغة لتعبئة العصير.



تموين الدقهلية يحبط تهريب ٢.٧٥ طن سماد نترات خاص بالزراعة



وعلى صعيد اخر أحبطت إدارة الرقابة التجارية بالجمالية تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية تهريب ٢.٧٥ طن نترات النشادر المحبب الخاص بوزارة الزراعة والمحظور بيعه خارج البطاقات الزراعية.



قاد الحملة عبدالله الظريف وهاني رافت بإدارة مباحث التموين بالدقهلية وأسفرت الحملة عن ضبط 55 شيكارة سماد وزن الجوال 50 كيلو بإجمالي ٢.٧٥ طن نترات النوشادر المحبب الخاص بوزارة الزراعة والمحظور بيعه خارج البطاقات الزراعية قبل تهريبهم إلى السوق السوداء والاستفادة بفرق الدعم على سيارة بيك أب.



على الفور تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتحرر جنح أمن دولة طوارئ للعرض على وكيل النائب العام.



وكان السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية كلف بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدي لمحاربة الفساد وغلاء الأسعار.



«تموين الدقهلية» يصادر 60 صنفا مستلزمات طبية داخل مخزن بأجا



شنت إدارة تموين اجا في محافظة الدقهلية حملة قوية على المحال العامة والكبرى والمخازن تمكنت من ضبط 60 صنف في مخزن للاتجار في المستلزمات الطبية من سرنجات وأجهزة المحاليل وقرب الدم بناحية صهرجت الصغري مركز اجا.



وتم تحرير محضر ضد المسئول عن المخزن صاحب المستودع، حمل رقم 837 جنح أمن دولة طواري بقسم شرطة اجا وتم ضبط كميات كبيرة أكثر من 60 صنف من المستلزمات الطبية والسرنجات وأجهزة المحاليل وقرب الدم وتم المصادر والتحفظ عليها.



قاد الحملة عطيه عطيه مصطفى رئيس الرقابة التجارية بإدارة تموين اجا ويحي محمد السيد ووائل المحمدى المفتشان بالإدارة والمقدم علاء شلش رىيس وحدة مباحث تموين ميت غمر وفريق من التفتيش الصيدلى واجمال الغندور المسئول الإعلامي لمديرية التموين.



تموين الدقهلية يضبط أغذية منتهية الصلاحية في المنصورة



شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة على المحال العامة والكبرى بمدينة المنصورة تمكنت من ضبط ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأسفرت الحملة عن ضبط 55 سندوتش لحمة بقرى حواوشى، و4 اربعة كرتونة كبدة اسكندرانى و55 طبق سمان جامبو مركة سيلانا زنة الطبق الواحد نصف كيلو و8 ثمانية عبوات كبدة وقوانص دجاج بوزن 4.650 كجم وعبوتان جمبرى مجمد بوزن 23كجم و4 اربعة اكياس دجاج حار و45 كرتونة لفة جلاش بإجمالي 21كيلو جرام، وتم مصادرة المضبوطات منتهية الصلاحية وتحرير المحاضر اللازمة.



قاد الحملة محمد علام كبير مفتشى الرقابه التجاريه، أحمد هشام مفتش الرقابه والدكتور محمود فوزى الملاح من الطب البيطرى وجمال الغندور المسئول الإعلامي لمديرية التموين تنفيذا لتوجيهات السيد دايرة وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

