مدبولي يوجّه رؤساء المحليات بالمحافظة بإعداد خطة واضحة لرصف طرق تخدم 361 قرية وإنارته



وتطرق رئيس الوزراء إلى الأهمية التي تحتلها محافظة المنيا على خريطة السياحة في مصر إذ تأتي المحافظة في المرتبة الثالثة من حيث عدد القطع الآثرية على أرضها، والتي كانت سببًا في أن تكون المحافظة مقصدا سياحيا هامًا، لكن تراجعت أعداد السائحين الزائرين للمحافظة خلال الأعوام الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.



وفي هذا الصدد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اتفق مع وزيرة السياحة على وضع تصور لكيفية استعادة السياحة بالمحافظة لقوتها والاهتمام بملف السياحة عبر المراكب النيلية بالمحافظة، وفيما يخص ملف السياحة بالمحافظة أيضًا، نوّه مدبولي إلى أنه يجري العمل على سرعة الانتهاء من مشروع متحف المنيا الآتونى الذي سيكون أحد أهم المشروعات الآثرية والذي يحتل مساحة كبيرة، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع ولو على مراحل حتى تظهر ثمار العمل في هذا المشروع الهام.



الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد كلف بتكثيف العمل فى كورنيش المنيا لسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش كاملا، مؤكدًا ان الكورنيش يعد متنفسا حضاريا لأهالى المحافظة.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم محافظة المنيا، بتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل، يرافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.



وقال المحافظ: أشرف على إعداد تصميمات مشروع التطوير أساتذة من كلية الفنون بجامعة المنيا، موضحا أن هذا المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى في يوليو الماضي، وجارٍ العمل حاليًا للانتهاء من المرحلة الثانية؛ وذلك لخدمة أهالي المنيا باعتباره متنفسًا أساسيًا للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.





وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث؛ لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.



فيما أشار المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير امتدت بطول 290 مترًا بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، كما روعي في مشروع التطوير زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتيريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.



وأوضح المسئول أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وجار الانتهاء منها حاليا، على أن يتم تسليمها في سيتم الانتهاء خلال شهرين.



عبر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موجهًا حديثه لرؤساء المراكز والوحدات المحلية بالمحافظة، عن عدم رضاه عن حالة شبكة الطرق الداخلية الموجودة داخل المراكز بمحافظة المنيا، خاصة أن هذه المراكز تٌخصص لها ميزانية سنوية، وفي هذا الصدد وجّه رئيس الوزراء رؤساء المراكز بالمحافظة بإعداد خطة واضحة لرصف 361 طريقا عموميا تخدم 361 قرية تابعة للمراكز والوحدات المحلية التابعة للمحافظة على أن يبدأ العمل عليها خلال العام الجاري، بحيث تراعي هذه الخطة الاهتمام بالطرق الرئيسية التي تربط المركز بالقرى المحيطة وإنارتها.