وديا.. المصري يهزم بلدية المحلة بثنائية

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حقق المصري البورسعيدي فوزا على بلدية المحلة في المباراه الوديه التي أقيمت بينهم على ملعب المصري أحرز هدفي اللقاء اللاعب حسن علي في الدقيقتين ٧و٢٥ من أحداث الشوط الأول والذي قاده تحكيميا ميدو سلامه.



تُعد تلك المباراة هي الأخيرة للمصري قبيل افتتاح مبارياته بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي يلتقي خلالها بنظيره ماليندي بطل زنجبار وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني.



وشهدت أحداث الشوط الاول سيطره من الفريق البورسعيدي على أول ربع ساعه من اللقاء وبمرور الوقت بدء دخول بلدية اللقاء واضاع هدفين عن طريق ريفو ومحمد مسعد لينتهي الشوط الاول بتقدم المصري بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني لم يجري إيهاب جلال المدير الفني للمصري اي تغييرات بينما اجري كرم جابر المدير الفني للبلديه بعض التغييرات التي جعلت البلديه اكثر استحواذ على الكره واضاع لاعبوه محمود كشلط ومراد رجب ومحمد نصر العديد من الفرص وطالب لاعبو بلدية المحلة باحتساب ضربة جزاء لكن الحكم لم يحتسبها لينتهي اللقاء بفوز المصري.

وقد اشاد إيهاب جلال بالتجربه وأكد انها تجربه مقيده وقويه إستعداد للمعترك الأفريقي.



بينما أكد كرم جابر المدير الفني للبلديه ان المباراه احتكاك قوي مع فريق كبير لمعرفة الإيجابيات والسلبيات من أجل تلاقيها قبل بداية الموسم.

الجدير بالذكر ان بلدية المحله خاض ست مباريات وديه ام الشهداء والمطاحن وانتهت بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين والثالثه امام طنطا وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق واليوم فوز على الزرقا بثلاثه أهداف مقابل هدفين وامام الترسانه وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وامام الاسماعيلي وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.



تعاقد الفريق مع العديد من الصفقات المميزه في الأماكن الخاليه التي يحتاجها الفريق من أجل تدعيم الفريق في المنافسه على الصعود للدوري الممتاز وهم:

محمد جمال مدافع أيسر الجزيره حسام زين مدافع ايمن الجونه

محمد مسعد صانع العاب بتروجيت وائل على مهاجم شبين

عبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات

احمد وفائي لاعب وسط فاركو ابراهيم فاضل مدافع نادي مصر

اسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي احمد رفعت (ريفو) صانع العاب الجزيره المطروحي.

وكان مجلس إدارة البلديه قد تعاقد مع كرم جابر لاعب الاسماعيلي السابق والمدير الفني لاندية الجزيره والحمام المطروحي كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام واحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى واحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.

ويلعب بلدية المحلة في المجموعه الثالثه (بحري) ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديه في تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم.