غضب في دمنهور بسبب تأخر صرف المستحقات المالية البحيرة

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أبدى لاعبو دمنهور القدامى والجدد استيائهم الشديد من مجلس إدارة نادي دمنهور لعدم صرف باقي مستحقاتهم المالية المتأخرة من الموسم الماضي وبنسبة الـ25% عن الموسم الجديد، مؤكدين أن ذلك يؤثر عليهم فى الاستعدادات لمنافسات دورى القسم الثانى بالموسم الكروي الجديد .



وكان مسئولي دمنهور قد وعدوا جميع اللاعبين بالحصول علي مستحقاتهم أكثر من مرة ولم ينفذ هذا الوعد وذلك بسبب مرور النادي با أزمات مالية طاحنة ومشاكل أدارية خاصة بالنادي خلال الفترة الماضية

واكتفي مجلس أدارة دمنهور فقط بحصول كل لاعب علي 5000ألف جنية من نسبة عقودعم عن الموسم الكروي الجديد وهو الشئ الذي أغضب عدد كبير من اللاعبين خاصتا أن المقابل ضئيل جدا ولا يليق بمكانة نادي جماهيري كبير بحجم نادي دمنهور



ومن جانبه يبحث الجهاز الفني لفريق دمنهور بقيادة أحمد ساري، وبالتنسيق مع مسئولي نادي دمنهور برئاسة أيهاب عبدالله في تدعيم صفوف الفريق الأول في عدة خطوط بصفقات قوية مميزة، لسد المراكز الشاغرة بصفوفه، وذلك في إطار تدعيم الفريق بالشكل ليكون جاهزا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد،



ويسعى ساري ومعه الجهاز المعاون له بقيادة علاء المني وكمال فريد وأحمد النعناعي بكل الطرق رغم الصعوبات المالية الصعبة جدا داخل النادي في إبرام صفقات جديدة مميزة تصنع الفارق وترضى طموحات الجماهير البحراوية قبل خوض منافسات دوري القسم الثاني .



وكان مسئولي دمنهور قد تعاقدوا مع 9صفقات فقط

وهي التجديد لثنائي خط الوسط السيد عبدالعال ورضوان يوسف خميس حسني لاعب وسط الرجاء عصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر محمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي أحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم محمود البركي لاعب وسط غزل المحلة ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور



الجدير بالذكر أن القائمة الأول لدمنهور تضم 15لاعبا فقط هم مصطفى السيد أحمد درة مواندا كارفالا كيوتية محمد جمال أحمد متعب عمار شرف وحيد محسن أحمد بركات محمد سعيد حسين غنيم محمد رضوان أسلام غلاب رجب العربي سعيد حكيم.