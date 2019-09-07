السجن خمس سنوات.. عقوبة نشر فيديوهات جنسية عبر سناب شات

تصل عقوبة نشر فيديوهات إباحية أو تحمل إيجاءات جنسية وذلك عبر خرائط السناب شات، إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو أحدى العقوبتين.

وفي حالة تواجد المتورط خارج المملكة، بينما إذا كان داخلها يتم القبض عليه على الفور وتطبيق العقوبة.

وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 5 سنوات سجن كحد أقصى وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال كحد أقصى أو إحدى هاتين العقوبتين، مضيفاً أن النظام لم يفرق بين برامج التواصل الاجتماعي، فالعبرة بالمادة نفسها.

واجه كثير من رواد السوشيال ميديا في المملكة السعودية، صعوبة في الدخول إلى حساباتهم على موقع سناب شات، ما جعل الكثيرين منهم يغردون على موقع التدوينات القصيرة هل تم إيقاف حساب سناب شات؟

وكان عدد كبير من مستخدمي السناب شات، وتم إخراجهم من حساباتهم دون سابق إنذار ودون سبب واضح.

وتسبب هذا في تدشين هاشتاج سناب شات في السعودية، خاصة أن هذا التطبيق تعرض لمشكلة مماثلة خلال يونيو الماضي، واتضح أن الأمر مجرد شائعة.

وأعلنت شركة سناب شات العالمية، في عبر خط المساعدة اليوم، أنها على علم تام بالمشكلة، بعدم قدرة المستخدمين على الدخول لحساباتهم الشخصية.





ويذكر أن تصدر تطبيق الفيديوهات الشهير "سناب شات"، قائمة الترندات على موقع "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما واجه العديد من مستخدميه هناك صعوبة في الدخول إلى حساباتهم.

ولاحظ المستخدمون أن "سناب شات" أخرجهم من حساباتهم دون سابق إنذار ودون أي سبب واضح، فيما اكتشف آخرون أنه تم تعطيل حساباتهم.

وأصدرت إدارة "سناب شات" الأمريكية، بيانا رسميا، أكدت فيه أنها مدركة تماما للمشكلة المتعلقة في عدم قدرة عدد من مستخدميه من الولوج إلى حساباتهم الخاصة، وأنهم يعملون حاليا على حل المشكلة، ليتضح أنها مشكلة عالمية، وليست في المملكة العربية السعودية فقط.







