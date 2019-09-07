بوسكيتس يكشف عن موعد رحيله من برشلونة

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كشف اللاعب الإسباني الدولي سيرجو بوسكيتس لاعب خط وسط فريق برشلونة عن موعد رحيله من صفوف الفريق الكاتالوني في الفترة المقبلة.



وقال بوسكيتس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الإسباني في التوقف الدولي الحالي : "اعلم انني اتقدم في السن، ولكن هدفي حاليا هو الفوز بالبطولات مع برشلونة وتحقيق نتائج مميزة مع المنتخب في اليورو، وسوف احسن مستقبلي خلال نهاية الموسم الحالي".



وأضاف : "فابيان وفرانكي دي يونج لاعبا البارسا يملكان إمكانيات كبيرة لخوض مسيرة جيدة مع برشلونة في السنوات المقبلة، ولدي شغف كبير لاستكمال الموسم مع الثنائي".



وتابع : "يجب على الثنائي التطوير مع برشلونة لمزيد من الفوز بالبطولات ومن أجل أن يصبح اسلوب لعبهم مناسب لبرشلونة، وأنهم المستقبل والحاضر لخط وسط برشلونة".



وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز ببطولة الدوري الاسباني في الموسم الماضي، ولكنه فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015 حيث كان قد فاز باللقب على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي في النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.