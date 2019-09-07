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رابط yalla shoot: يلا شوت plus بث مباشر البرتغال ضد صربيا اليوم – مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر now

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:29 م
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رابط yalla shoot: يلا شوت plus بث مباشر البرتغال ضد صربيا اليوم – مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر now
بث مباشر البرتغال ضد صربيا
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يتواجد منتخب البرتغال في مجموعة تضم، أوكرانيا (10 نقاط)، لوكسمبرج (4 نقاط)، صربيا (4 نقاط)، وليتوانيا (نقطة واحدة).

ميعاد ماتش البرتغال وصربيا:
تنطلق المباراة عند وصول عقارب الساعة التاسعة سوى ربع عشيةًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة إلا 1/4 بحسب ميقات السعودية.

القناة الناقلة لماتش البرتغال وصربيا:
تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD2.

معلق ماتش البرتغال وصربيا:
يعلق على الماتش خالد الغول.

يقال أن المنتخب البرتغالي دخَل مباراتين في التصفيات و لديه نقطتين في الترتيب الرابع، ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث بأربع نقاط حققهم من ثلاث مباريات خاضها.

بث مباشر البرتغال ضد صربيا

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