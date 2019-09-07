وداعاً للحزن والاكتئاب.. تعرف على ١٥ خطوة لتحقيق السعادة الدائمة

تعتبر السعادة أحد أهم عوامل راحه البال، التي تجعل الإنسان يعيش في سلام وفرح، فالسعادة عبارة عن الإحساس بالبهجة والسرور، وهي العنصر الناقص في الحياة إجمالًا، والتي يجب أن يشعر بها كل مرء، عن طريق الابتعاد عن الإحباط والاكتئاب الذي يجعل الإنسان لايشعر بالسعادة مطلقًا، فهناك عده عوامل يجب على كل فرد اتباعها لتحقيق السعادة.





وترصد "الفجر" كيفية تحقيق السعادة:









١- المحافظه على الصلاة في أوقاتها.









٢- الإيجابية ومقابلة إساءة الناس بالإحسان ومواجهة الشر بالخير.

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٣- ‏ محاولة الابتعاد عن الغضب.

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٤- ‏الابتعاد عن العزلة والوحدة









‏٥- ‏ الايمان بالله والرضا بأقداره من ناحية الخير والشر.

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٦- ‏تقبل النقد والنصيحة.

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٧- ‏تجاهل النقد الهدام والتعليقات والاستهزاء والسخافة من حوله.

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٨- ‏ ‏عمل الخير وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.

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٩- زيارة المرضى والتخفيف عنهم يمنح الإنسان شعور الفرح والسعادة لأنه يبث المشاعر الجميلة فيمن يحتاجها.

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١٠- زيارة أماكن جديدة ومختلفة تجعلك تشعر بالسعادة

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١١- ‏ الابتعاد عن الروتين اليومي.

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١٢- ممارسة التمارين الرياضية بانتظامٍ حيث تجدد من النشاط وتخلص الإنسان من التوتر والقلق والضيق.

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‏١٣- اللعب مع الأطفال.

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‏١٤- عدم رفع سقف التوقعات من الناس حيث تعتبر هذه النقطة أبرز مصادر الإحباط للشخص.

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١٥- ‏ عدم انتظار المقابل عند عمل الخير حتى لمن لا يحتاجه.













كما يمكنك علاج مرض السكر في ٨ خطوات









حيث يعتبر مرض السكر مرض مزمن يصيب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وفي حالة عدم السيطرة عليه يمكن أن يتسبب بالعمى أو الفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الحالات الخطيرة.









وترصد الفجر أهم الطرق للوقاية من مرض السكر:









١- تناول السلطات المختلفة.









٢- ممارسة الرياضة باستمرار.









٣- تخفيف الوزن الزائد.









٤- الابتعاد عن التدخين.









٥- تجنب تناول المأكولات التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات.









٦- تناول القهوة أو الشاي.









٧- عدم التوتر والحفاظ على الهدوء.









٨- عدم التفكير فيما يثير الغضب أو الضغط النفسي.

















كما ترصد "الفجر" الأعراض المشتركة لمرض السكر من النمط الأول بين الأطفال والبالغين:









١- فقدان الوزن، لا سبب واضح له.









٢- الشعور بالجوع.









٣- زيادة الشعور بالعطش وزيادة عدد مرات التبول.









٤- الشعور بالتعب والإرهاق.









٥- نفس برائحة أقرب لرائحة الفواكه.









٦- التبول أكثر من المعتاد، خاصة ليلًا.









٧- حكة حول الأعضاء التناسلية.









٨- شفاء الجروح ببطء غير معتاد.







