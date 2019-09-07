أهم 5 تصريحات لرئيس الوزارء ووزير النقل خلال زيارتهم للمنيا (صور)

تصريحات كامل الوزير





-تم البدء في تنفيذ محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذا المحور يشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري آخر على الطريق الصحراوي الغربي.



- المحور يتكون من 47 عملًا صناعيًا، حيث يشتمل المحور على 4 كباري رئيسية وهي:ّ كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقًا؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.





الجدير بالذكر أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد أكد أن محافظة المنيا حظيت بالعديد من المشروعات القومية في عدة قطاعات من اهمها قطاع الطرق والكباري لافتا أن محور سمالوط، الذي تفقده رئيس الوزراء اليوم يعد المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.



وأضاف المحافظ خلال افتتاح وتفقد رئيس الوزراء اليوم السبت لعدد من المشاريع الكبرى بالمحافظة أن الصعيد أصبح يحصل على نصيب وافر من المشروعات الكبرى، مما يؤكد أن الصعيد بأعين الدولة، فالدولة عازمة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.



و أكد "حسين"، إن محافظات الصعيد تشهد في الفترة الحالية تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة والقومية، وهو ما يؤكد على أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بعد سنوات من الإهمال، بهدف الارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



هذا ويرافق رئيس الوزراء في جولته بالمحافظة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.



حيث استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا اليوم بتفقد محور كوبري سمالوط الذي يتم تنفيذه حاليًا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.



واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرح تفصيليّ عن مكونات محور سمالوط من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.







- تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كم وعرض 21 م، وتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه؛ وجاء ليربط الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة- أسوان"، والطريق الزراعي "القاهرة - أسوان " عند مدينة سمالوط بالمنيا، بحيث يكون محورًا حرًا.