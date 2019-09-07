أهم 5 تصريحات لرئيس الوزارء ووزير النقل خلال زيارتهم للمنيا (صور)
السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:16 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وكامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء لمحافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظه وفى سياق ذلك ترصد لكم "الفجر" اهم خمس تصريحات لرئيس الوزراء ووزير النقل خلال تفقدهم لمحور كبرى سمالوط على نهر النيل، مستشفى المنيا للتأمين الصحي، المتحف الآتوني، ومشروع تطوير كورنيش النيل
أهم تصريحات مصطفى مدبولى
-تكثيف العمل فى كورنيش المنيا لسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش كاملا، مؤكدًا ان الكورنيش يعد متنفسا حضاريا لأهالى
تصريحات كامل الوزير
- تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كم وعرض 21 م، وتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه؛ وجاء ليربط الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة- أسوان"، والطريق الزراعي "القاهرة - أسوان " عند مدينة سمالوط بالمنيا، بحيث يكون محورًا حرًا.
-تم البدء في تنفيذ محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذا المحور يشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري آخر على الطريق الصحراوي الغربي.
- المحور يتكون من 47 عملًا صناعيًا، حيث يشتمل المحور على 4 كباري رئيسية وهي:ّ كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقًا؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.
الجدير بالذكر أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد أكد أن محافظة المنيا حظيت بالعديد من المشروعات القومية في عدة قطاعات من اهمها قطاع الطرق والكباري لافتا أن محور سمالوط، الذي تفقده رئيس الوزراء اليوم يعد المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.
وأضاف المحافظ خلال افتتاح وتفقد رئيس الوزراء اليوم السبت لعدد من المشاريع الكبرى بالمحافظة أن الصعيد أصبح يحصل على نصيب وافر من المشروعات الكبرى، مما يؤكد أن الصعيد بأعين الدولة، فالدولة عازمة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.
و أكد "حسين"، إن محافظات الصعيد تشهد في الفترة الحالية تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة والقومية، وهو ما يؤكد على أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بعد سنوات من الإهمال، بهدف الارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا ويرافق رئيس الوزراء في جولته بالمحافظة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.
حيث استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا اليوم بتفقد محور كوبري سمالوط الذي يتم تنفيذه حاليًا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرح تفصيليّ عن مكونات محور سمالوط من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
أهم تصريحات مصطفى مدبولى
-مدبولى محور كبرى سمالوط، وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.
-تكثيف العمل فى كورنيش المنيا لسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش كاملا، مؤكدًا ان الكورنيش يعد متنفسا حضاريا لأهالى
تصريحات كامل الوزير
- تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24 كم وعرض 21 م، وتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه؛ وجاء ليربط الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة- أسوان"، والطريق الزراعي "القاهرة - أسوان " عند مدينة سمالوط بالمنيا، بحيث يكون محورًا حرًا.
-تم البدء في تنفيذ محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذا المحور يشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري آخر على الطريق الصحراوي الغربي.
- المحور يتكون من 47 عملًا صناعيًا، حيث يشتمل المحور على 4 كباري رئيسية وهي:ّ كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقًا؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.
الجدير بالذكر أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد أكد أن محافظة المنيا حظيت بالعديد من المشروعات القومية في عدة قطاعات من اهمها قطاع الطرق والكباري لافتا أن محور سمالوط، الذي تفقده رئيس الوزراء اليوم يعد المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.
وأضاف المحافظ خلال افتتاح وتفقد رئيس الوزراء اليوم السبت لعدد من المشاريع الكبرى بالمحافظة أن الصعيد أصبح يحصل على نصيب وافر من المشروعات الكبرى، مما يؤكد أن الصعيد بأعين الدولة، فالدولة عازمة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.
و أكد "حسين"، إن محافظات الصعيد تشهد في الفترة الحالية تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة والقومية، وهو ما يؤكد على أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بعد سنوات من الإهمال، بهدف الارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا ويرافق رئيس الوزراء في جولته بالمحافظة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.
حيث استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا اليوم بتفقد محور كوبري سمالوط الذي يتم تنفيذه حاليًا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرح تفصيليّ عن مكونات محور سمالوط من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
Advertisements
- يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.. كل ما تريد معرفته عن إنشاء محور سمالوط على النيل بالمنيا
- وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل
- "يربط الصحراوي الشرقي بالغربي".. 10 معلومات عن محور سمالوط
- "بتكلفة 1.4 ميار جنيه"...ما لا تعرفه عن محور سمالوط الحر
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المحاور الجديدة على النيل
- رئيس الوزراء يتفقد محور كوبري سمالوط بالمنيا
- رئيس الوزراء يستهل زيارته إلى المنيا بتفقد محور كوبري سمالوط
- محافظ المنيا: محور سمالوط سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين
- وزير النقل: نهاية ديسمبر موعد الانتهاء من أعمال محور سمالوط بالمنيا (صور)
المزيد عن: مصر كوبري سمالوط المنيا اخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر