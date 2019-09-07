بعد قرار وزارة المالية بمنح حوافز ضريبه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة..كيف تحصل على قرض لبدء مشروعك

تسعي وزارة المالية بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة؛ لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الحوافز الضربية، والغير ضربية التى نص عليها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيقوم بعرضة على مجلس النواب للأقرارة في دورة الأتعقاد المقبلة.

ويأتى أهتمام الدولة بمنح الحوافز الضربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لشباب، وخفض معدلات البطالة.

وتوضح "الفجر" من خلال التقرير التالى، سبل الحصول على قروض بعائد طفيف للبدء والشروع في تنفيذ مشروعتهم مع توجة الدولة للأهتمام بتلك المشروعات وتذليل كافة المعوقات التى تواجها سواء قانونية أو مالية.

أولًا البنوك وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

يمكن للذين يريدون الحصول على قروض لبدء مشروعتهم الصغيرة والمتوسطة، أن يتوجه للبنوك، والذي توفر تمويلات لتلك المشروعات بفائدة لا تتعدي 5% ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

العديد من البنوك تلك التمويلات :

من ضمنهم "بنك مصر"، الذي يوفر تمويلات بقيمة تتراوح بين 5 الاف جنيه وحتى 250 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر ويبلغ مدة سداد القرض مدة تتراوح بين 6 شهور إلى 36 شهرًا، ويشطرت البنك من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية، وإيصال مرافق حديث (مياه – غاز – كهرباء – فاتورة تليفون) باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور، وصورة من البطاقة ضريبية وموقف ضريبي حديث يفيد عدم وجود مستحقات ضريبيه على المنشاة، ومستخرج حديث من السجل التجاري لا يتجاوز 3 شهور، وصورة أخر إيصال سداد تأمينات أو (برنت تأمينات يوضح سداد كامل الاشتراكات المطلوبة عند المنح) لا يتجاوز 3 شهور، وشهادة حديثة من الأحكام التجارية (الاحتجاج بعدم الدفع والإفلاس) عن أخر خمس سنوات سابقة،وقائمة دخل وميزانية معتمدين (للشريحة الثانية والثالثة) .

ويمنح "البنك الاهلى" تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل قصير الأجل بحد أقصى عام لتمويل النشاط الجارى للمشروع، وتمويل متوسط الأجل بحد أقصى 5 سنوات أو طويل الأجل يصل حتى 7 سنوات لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية (معدات، آلات، انشاءات ..... إلخ )، وإصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة )، ودعم نشاط التصدير والاستيراد من خلال تمويل فتح اعتمادات مستنديه لعمليات استيراد، وتقديم مزايا خاصة للمصدرين.

ثانيًا: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

من الممكن أن أي شخص يحتاج إلى تمويل من أجل البداء في مشروع صغير ومتوسط، أن يلجئ إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أهم جهات التمويل المانحة لتلك المشروعات قروض وبأسعار فائدة بسيطة.

ويأتى دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيرة القروض للبنوك لمنحها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما لا يقتصر دورة في الدعم المالى، بل يقدم العديد من الافكار للذين لديهم الرغبة في عمل مشروع صغير ومتوسط ولكن لا يمتلكون اي افكار لتنفيذها.

ثالثًا: شركات التمويل متناهي الصغر :

يوجد العديد من الشركات التى تقوم بنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تقرض الاشخاص، وتشترط تلك الشركات صورة من بطاقة ووفكرة المشروع، وتفرغ صاحب المشروع لأتمام المشروع.

ويجب أن يحرص المتقدم للقرض على التأكد من أن الشركة حصلة على ترخيص من هيئة الرقابة المالى، للقيام بعمليات التمويل متناهي الصغر.