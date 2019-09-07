ماهي أسباب جفاف الجلد؟

تتعرض بشرتنا للعديد من المشاكل نتيجة الظروف البيئية والصحية والنفسية المختلفة التي تواجهنا، مما يؤثر سلبًا عليها فيصيبها بالجفاف من فترة لأخرى.





وجفاف البشرة ليس مشكلة خطيرة، ويمكن إعادة بناء البشرة من خلال ازدياد اهتمام الشخص بعنايتها وجعل مظهرها مشرقًا ناعمًا وصحيًا.





ويكثر حدوث حالات جفاف البشرة قصيرة الأمد في فصل الشتاء، أو بسبب عدم عناية الشخص بشكل كافٍ ببشرته واتباعه لسلوكيات خاطئة تؤثر على حيوية وصحة بشرته.





علامات جفاف البشرة:





أن يكون جلده مشدودًا جدًا وغير مرن خاصة بعد الإستحمام.

أن يكون ملمس الجلد قاسيًا خشنًا بدلًا من ان يكون ناعمًا رطبًا.

شعوره بحكة مستمرة في الجلد.

ظهور تجاعيد وخطوط واحمرار على سطح البشرة.

وجود تشققات واضحة على سطه الجلد قد تنزف أحيانًا.





* أسباب جفاف الجلد:





1 - أسباب بيئية:





هناك العديد من الأسباب التي تؤدي الى جفاف الجلد، مثل:





- التعرض للطقس البارد في فصل الشتاء، يفقد البشرة مرونتها خاصّة إذا تعرضت لتيارات هوائية باردة والبشرة مبللة غير مجففة تمامًا.





- كثرة استخدام المكيفات وأجهزة التدفئة في الصيف الحار والشتاء البارد.





- كثرة الإستحمام وخاصة بالماء الساخن يعرض البشرة للجفاف الشديد لأنّ الماء الساخن يكسر طبقة الدهون العازلة على سطح الجلد ويفقدها مرونتها.





- المنظفات المنزلية، وسائل غسل اليدين وخاصة تلك التي تحتوي على مواد معقمة ومضادة للبكتيريا أو مزيلة للروائح فهي أكثر المنتجات تجفيفًا للجلد.





- إصابة الشخص ببعض أنواع الحساسية التي تسبب الجفاف.





- عدم الاهتمام بترطيب البشرة، وعدم تغذيتها بكريمات الترطيب بعد استخدام الماء خاصّة في فصل الشتاء.





2 - أسباب صحية مرضية يوجد العديد من الاسباب الصحية للاصابة بجفاف الجلد، ومنها:





بعض أمراض البشرة كالصدفية أو الأكزيما والتي تكوّن طبقة جافّة وقاسية سميكة على سطح البشرة.





أمراض الغدة الدرقية: حيث إنّ قلة نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى عدم إفراز الزيوت الطبيعية المرطبة للجلد.





شرب الكحول والمنبهات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين يجفف البشرة.





فقر الدم "الأنيميا" وفقدان الجسم للمعادن والفيتامينات الهاماة للبشرة يفقدها حيويتها ويتسبب بجفافها.





تناول بعض العقاقير الطبية: كأدوية مُدرات البول ومضادات الهستامين تجفف البشرة.



