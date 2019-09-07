"الدلتا للسكر": مصر تصدر ما يقارب من 75 ألف طن سكر بني

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قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الدولة لديها خطة حاليًا للاهتمام بكافة المحاصيل الاستراتيجية، والتي منها بنجر السكر كأحد مصادر السلع الاستراتيجية المتمثلة في السكر.



وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم السبت، أن مصر الآن لديها وفرة في منتج السكر، وذلك يرجع لجهود الدولة في تطوير المصانع واهتمام وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة بالتوسع في زراعة بنجر السكر.



وأشار رئيس شركة الدلتا للسكر، إلى أن مساحة بنجر السكر كانت تتراوح ما بين 450 ألف لـ 500 ألف فدان، ووصلت الآن إلى 600 ألف فدان، لافتًا إلى أنهم وصلوا إلى مساحة تقترب من مليون و450 ألف طن هذا العام.



وأوضح أبو اليزيد، أن مصر ما يقترب من 50 ألف لـ 75 ألف طن سكر بني، لافتًا إلى أنهم وقعوا حاليًا اتفاقية مع الإمارات لتصدير سكر بأنماط مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك دفعة من المزايا والحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة بنجر السكر والتوسع في زراعته.



وتابع رئيس شركة الدلتا للسكر، أن الأنظار كلها تتجه حاليًا إلى التصدير إلى دول إفريقيا، لما تربطها بمصر من علاقات استرايجية هامة.



ومن الجدير بالذكر، أن محصول بنجر السكر يعتبر من الزراعات الواعدة في مصر؛ لأنه يعتبر من أهم المحاصيل للحصول على السكر.



ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، وجه شركات بنجر السكر بإعداد دراسة بشأن التحول في زراعة أصناف بنجر السكر؛ للاستمرار في زيادة معدلات الإنتاج.



ومن الجدير بالذكر، أن القيادة السياسية، كانت قد وجهت بتطوير منظومة صناعة السكر في مصر، حيث أن المخزون الاستراتيجي للسكر حاليًا في مصر يكفي احتياجات المصريين حتى شهر مارس 2020.



ويعد "السكر"، من أهم السلع الاستراتيجية في مصر، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك فإن الدولة لديها خطة للاهتمام بكافة المحاصيل الاستراتيجية.



وقامت شركة الدلتا للسكر، بعمل مبادرة لتطوير زراعة بنجر السكر في مصر، وتطوير الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، خلال العام الماضي.

