"الديهي" عن ما أثير حول وفاة عالم الذرة: "الشائعات هتودينا في داهية"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الشائعات فتنة ووقود يشعل جميع الانجازات الموجودة، وهي أول طريق الخطيئة، مشيرًا إلى أن الشائعات ترددت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة العالم المصري الراحل أبو بكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في المغرب، تضمنت الحديث عن اغتياله وسر وفاته، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي لن تنضبط بالوعظ وإنما بالقانون، معقبًا: "دا مش حرية، الحرية تعني الحديث عن الرأي وليس نشر معلومات كاذبة ومحاولة اشعال فتيل الأزمات".



وتابع أن السفارة المصرية في المغرب أصدرت بيان للكشف عن سبب وفاته، وأكد أن العالم المصري أصيب بتعب وغادر المؤتمر العلمي الذي كان يحضره واتجه للفندق، وتم نقله للمشفى، وتوفاه الله بسبب إصابته بأزمة قلبية، وطلب المغرب تشريح جثمانه إجراء روتيني يتم حال وفاة أي مواطن أجنبي في المغرب، معقبًا: "الشائعات هتودينا في داهية".



وفي سياق آخر قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أصدرت تقرير يدافع عن 4 مصريين، إبراهيم عبد المنعم وأحمد شوقي عماشة، وبهاء الدين حسن، ومحمد زارع، معقبًا: "والله العظيم..اقسم بالله.. عليا الطلاق مصر مستهدفة".



وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش دائمًا ما تستهدف مصر، وكأن هذه حصة دائمة لدى هذه المنظمات، مشددًا على اننا لسنا ضد حقوق الإنسان، وفي حاجة ماسة لمنظمات حقوقية منضبطة ومحترمة، وليس دكاكين سرية.



على جانب آخر أوضح "الديهي"، أن هناك سيناتور أمريكي أكد أن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية أمر ضروري حتي يعرف العالم أن هؤلاء الذين يتحدثوا بلغة راقية خلفهم من يخطط للدم ويحمل السلاح، مؤكدًا أننا منتبهين جدًا لما يحدث ومصر صعدت بقوة، وكلما صعدت مصر وأنجزت كلما كان هناك شائعات ومحاولات لهدم ما يتم بها.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الناس أصبح لديها شهوة للشائعات والفضائح، مشددًا على أننا بحاجة لآلية لقتل الشائعات في مهدها، وقطع ألسنة مردديها، معقبًا: "وقتنا كله ضايع في الرد على الشائعات".