"تعاون وزاري لتنفيذ المشروع".. 5 معلومات عن منظومة النظافة الجديدة

في اطار متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المحلية لمنظومة النظافة الجديدة في جميع المحافظات 2019-2020 من قبل وزارتي التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، يرصد " الفجر" المعلومات الكاملة عن المنظومة الجديدة.

خريطة المشروع

المشروع يتضمن إنشاء 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة و34 خلية دفن صحي آمن في 20 محافظة وإغلاق 35 مقلب عشوائي في 6 محافظات، مبينا أنه جرى تأكيد التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.

وعرض مخطط تنفيذ المحطات الوسيطة المزمع إنشائها بـ8 محافظات وتبلغ 15 محطة وسيطة ومخطط المحطات المتحركة لعدد 4 محافظات بواقع 22 محطة، كما تضمن عرض الموقف التنفيذي لنقل المخلفات والتراكمات العشوائية بالمحافظات، ويجرى العمل في 6 محافظات بواقع 35 موقعاً، وجرى التعاقد مع جميع الشركات المنفذة.

وسيتم التواصل من قبل وزارة التنمية المحلية مع كافة المحافظات المعنية خلال الاسبوع الجاري في المخططات التي سيجرى تنفيذها لإزالة أي عوائق أو موانع تم رصدها خلال الفترة الماضية عبر فرق عمل الهيئة العربية للتصنيع .

التعاون الوزاري للمشروع

تم الاتفاق على الانتهاء من توريد جميع المعدات الخاصة بالمحطات الثابتة والمتحركة قبل نهاية العام المالى القادم بالإضافة الى مخطط تنفيذ خلايا الدفن الصحى لعدد 20 محافظة والبالغ عددها 34 خلية دفن صحى، حيث تم التأكيد على أهمية تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات المخطط تنفيذ خلايا دفن صحى بها لسرعة الانتهاء من الإحداثيات الخاصة بالمواقع المتفق عليها.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع للقيام بالمرور على المواقع التي سيتم تنفيذ مراحل المرحلة الأولى بها في عدد من المحافظات.

وجاء ذلك خلال تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بإجراء مراجعة أخيرة مع المحافظين، فيما يخص البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة.

أهداف المنظومة الجديدة

تهدف منظومة النظافة الجديدة 2019-2020 إلى رفع كفاءة الجمع والنقل من 55% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20%.

بالإضافة إلى عدد من البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، والتي تقدر متطلباتها المالية بتكلفة إجمالية قدرها 12، 585 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

تعاون مصر وإيطاليا لمخلفات المنيا

وقعت مصر وإيطاليا، يوم الخميس 5 سبتمبر الماضي، اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة فى محافظة المنيا بقيمة 70.5 مليون جنيه.

الاتفاق يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين، ويؤكد على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وايطاليا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج 300 مليون يورو.

تأتي المرحلة الثالثة استكمالا لما تم إنجازه في المرحلتين السابقتين في المحافظة، مضيفة أن المرحلة الثالثة تعتمد على توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا وزيادة قدرتها وذلك عن طريق الخطة الشاملة لتطوير ودعم المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وبهذا التعاون سيفسح المجال لمساهمة الخبرات الإيطالية في رفع كفاءة العمل، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظة المنيا، والتي تتعاون فيها وزارة التنمية المحلية مع وزارتي الانتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، حيث تحتاج المحافظة إلى إنشاء مصنعين جديدين فى كل من ملوى والمنيا.

المبادرات المصرية الشابة لتطوير المخلفات

تطورت الكفاءات المصرية الشابة في مجال تدوير القمامة بسرعة خاصة في محافظة المنيا وإنشاء المصنع الجديد في العدوة بطاقة 300 طن يومي ويديره مجموعة من الشباب ، وهي الآن تتوسع في إنشاء العديد من مؤسسات إدارة المخلفات في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في محافظة الجيزة.

كما ساهمت أيضا في توفير فرص عمل للشباب وإيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة باستخدام أفضل التكنولوجيا، ويذكر أن هذا التعاون في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وروية مصر 2030.