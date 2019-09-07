وزيرة الاستثمار : أكثر من من آلف شركة استفادة من مركز خدمات المستثمرين بالمنيا

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يأتي ضمن خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى مختلف محافظات مصر والذي يخدم نحو 1500 شركة و3700 مستثمر.

رئيس الوزراء يزور مركز خدمة المستثمرين بالمنيا:

جائت تصريحات الوزيرة خلال تفقد رئيس الوزراء مصطفي دبولى مركز خدمات المستثمرين والذي أشاد رئيس الوزراء، بما يقدمه المركز من خدمات تسهم فى اختصار الوقت للمستثمر والقضاء على البيروقراطية، وتعمل على سرعة إصدار التراخيص وتأسيس الشركات، وتقديم المركز كل الخدمات للمستثمرين فى كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها، مرورا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها، وتضم ممثلين من الجهات المختصة التى لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط، كما تقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية، فضلا عن أنها تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.

:سحر نصر: مراكز خدمات المستثمرين تقدم العديد من الخدمات للشركات

وتابعت الوزيرة أن مركز خدمة المستثمرين بالمنيا هو امراكز خدمات المستثمرون الأخرى يقدمون خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين مثل تأسيس الشركات والمنشآت، واعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، واعتماد الجمعيات العامة غير العادية والتعديلات، والخدمات الفنية مثل اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير وتطبيق الفئة الجمركية 2% وشهادات الاستيراد والتصدير، والخدمات الحكومية مثل إقامة المستثمرين الأجانب وتراخيص عمل الأجانب، ولجان بدء النشاط، وتقديم الخدمات الخارجية مثل توثيق العقود واستخراج السجلات التجارية والتأشير في السجل التجاري واستخراج البطاقات الضريبية وإصدار التوقيعات الالكترونية للمستثمرين لاستخدامها في إنهاء الخدمات بدلا من التوقيع اليدوي، ويتواجد في المركز ممثلون عن الجهات الخارجية منها السجل التجاري والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة ونقابة المحامين والغرفة التجارية والشهر العقاري.

:تدريب العاملون في مراكز خدمات المستثمرين على أعلي مستوي

وأوضحت الوزيرة أن العاملين بالمركز مدربون على أعلى مستوى ويتم تدريبهم باستمرار ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب كافة العاملين بمراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هناك حرصا على أن تكون النسبة الأكبر من العاملين فى مركز خدمات المستثمرين بالمنيا من ابناء المحافظة ويتم تطبيق هذا الأمر فى كافة المراكز فى إطار توفير فرص العمل للشباب والمرأة فى كافة أنحاء الجمهورية.

:عمليات تطوير مراكز خدمات المستثمرين شملت 18 مركزًا على مستوي الجمهورية

ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ خطة إصلاحية غير مسبوقة بالاعتماد على أحدث النظم العالمية، شملت تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تم تحديث مراكز خدمة المستثمرين القائمة في 8 محافظات وهى: القاهرة والإسماعيلية والشرقية والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والجيزة والدقهلية، إلى جانب انشاء مركز خدمات المستثمرين بالمنيا، ويوجد مراكز جار افتتاحها فى بورسعيد والسويس وقنا وجنوب سيناء ومدينة نصر بالمنطقة الحرة، ومراكز أخرى قيد الإنشاء فى الفيوم والقليوبية والوادى الجديد والإسماعيلية فى اطار تحقيق الانتشار الجغرافي في محافظات الجمهورية.

كما أوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عملت على مواكبة التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات وفقا لأحدث النظم العالمية من خلال رفع قدرة الشبكات وخطوط الربط الالكتروني لجميع المراكز بالمحافظات، وميكنة خدمات التأسيس والجمعيات والتعديلات، وحجز أسماء الشركات وتقديمها عبر البوابة الالكترونية، كما تتيح المراكز خدمات الدفع والتوقيع الالكتروني، وانشاء نظام أرشفة إلكترونية وبدء المسح الضوئي لملفات الشركات وتحويلها لمستندات رقمية، وميكنة وتحديث نظام انتظار العملاء وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الالكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي، كما حرصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على إتاحة البيانات من خلال شاشات تفاعلية بالمراكز لاستعراض القوانين والإجراءات والمستندات والرسوم، واصدار دليل المستثمر، وانشاء مكتبة إلكترونية تتضمن القوانين والمنشورات الترويجية، وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين .