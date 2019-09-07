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رئيس برشلونة يرد على رحيل ميسي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:05 م
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رئيس برشلونة يرد على رحيل ميسي
ميسي
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علاء خليف
 
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فجر جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني مفاجأة مدوية عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق الكتالوني، وحقيقة الأنباء التي ترددت حول رحيله الصيف المقبل 2020.

وقال "بارتوميو" في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: " ميسي يمكن أن يرحل مجانا عن برشلونة الصيف المقبل".

وتابع تصريحاته: "ميسي لديه عقد وقعه قبل عامين لمدة أربع سنوات، في الموسم المقبل 2020/21 قبل ان يبدأ، يمكنه ان يرحل، ويذهب إلى اي مكان يريده".

وواصل: " ميسي مثل تشافي، انييستا وبويول يمنحهم النادي حرية الاختيار دائمًا، لكنني واثق أن ميسي سيبقي مع برشلونة سنوات طويلة".

وتأتي تصريحات رئيس برشلونة للرد على الأنباء التي ترددت حول وجود بند في عقد ليونيل ميسي تمنح اللاعب حرية الرحيل عن صفوف برشلونة نهاية الموسم الحالي.
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