"الأرصاد": تقارير بدء فصل الخريف مبكرا "لا يعتد بها"

وقال "القحطاني"، في بيان للهيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يُمكن إعلانه هو الملامح المناخية للفصل وذلك من خلال تحليل معلومات الطقس خلال الأعوام الماضية، وهذا ما قامت به الهيئة عبر تحليل معلومات المناخ التاريخية للخمسين عامًا السابقة، وكذلك استخدام نماذج مناخية تعطي نظرة أولية لملامح المناخ المستقبلي لفترات فصلية، ومن ثم إعداد التقرير المناخي لفصل الخريف، والذي سيُنشر رسميًا وتُبلَّغ به الجهات ذات الاختصاص المعنية بآلية التعامل مع الظواهر الجوية.

واختتم البيان، بمطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي والابتعاد عن المعلومات التي تُسهم في التشويش على المجتمع.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويُحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.





وتعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مؤسسة حكومية سعودية، حيث ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد، عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة ال أرصاد وحماية البيئة.







وأنيط بالهيئة، دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013، حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه ثم أعفى من منصبه، وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019.





وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019، إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.