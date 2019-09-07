وزير التموين يفنتح معرض "أهلا بالمدارس" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)

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افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد السكرتير العام والدكتور محمد الفيومى رئيس الغرف التجارية بالمحافظة ونجوى العشيرى، رئيس حى غرب شبرا، مساء اليوم السبت معرض "أهلا بالمدارس" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة والذى يضم جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وكذلك توفير منتجات الملابس والاحتياجات الأساسية للطلاب من خلال الشركات التابعة للوزارة وكذلك الشركات الأخرى بسعر الجملة لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن أهالي القليوبية.





وأكد وزير التموين على مصيلحى خلال افتتاح المعرض، أن التخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% على جميع مستلزمات المدارس وذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح أكبر عدد من المعارض المخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية البسيطة ومساندتها مع اقتراب دخول موسم المدارس وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية والحكومة.





من جانبه قال محافظ القليوبية إن معرض «أهلًا بالمدارس» يقام بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة وبه كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية والملابس التي تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية وقد تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين والغرفة التجارية لافتًا إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم.





وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة بصدد افتتاح 3 معارض تحت شعار "أهلا بالمدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ووزارة الداخلية ومديرية التموين وتم تنفيذ العديد من الدعاية التسويقية لتعريف المواطنين بها لزيادة الإقبال عليها والاستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات.





وأشار إلى أن المعارض تقام بمدن بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية بتخفيضات تصل إلى 30% موضحًا أن الغرفة التجارية تتحمل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجستية للشركات العارضة.



وعلي جانب آخر تفقدت ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، السبت، والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وبحضور علي إمام والدكتور أمان عصر نائبي رئيس المدينه وعيد عزت رئيس الوحدة المحلية بطحلة،أعمال المبادرة الشبابية للقائمين علي مبادرة "شباب الأمل" والتي تهدف الي تجميل محولات الكهرباء في شوارع المحافظة من خلال الرسم عليها بأشكال متعدده لاضفاء لمسات جمالية داخل شوارع المحافظة بداية من مركز ومدينة بنها والذين اكدوا علي انهم مستمرين حتى الانتهاء من تجميل جميع المحولات الكهربائية بالمحافظة.





وطالبت ريان من رئيس المدينة عمل حصر كامل لمحولات الكهرباء بمركز ومدينة بنها وتوفير الامكانيات اللازمة لاستمرارية المبادرة وتسهيل عملهم والتنسيق مع شركة الكهرباء وتصميم خطة عمل للانتهاء من تجميل جميع المحولات في أقرب فرصة.





ووجهت الشكر للشباب المشاركة بالمبادرة وجميع المبادرات التي تهدف الي تجميل ونظافة المحافظة وانها تتابع كل المبادرات الشبابيه وتقدم لهم جميع التيسيرات الممكنة.



وعلي جانب آخر ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،الخميس، بحضور إيمان ريان نائب المحافظ آليات تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رقم 111 لسنة 2019، بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.





كما حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام ورئيس حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ورؤساء مدن بنها وقها ومديري الشئون القانونية والاستثمار والتخطيط العمراني والتطوير الحضري والتواصل المجتمعي.





وقال المحافظ إنه تم مناقشة البدء في تنفيذ الوحدات بمدن شبرا الخيمة وبنها وقها وفقا للإشتراطات التي يحددها القانون وبما لا يشوه المظهر الجمالي للشارع لخلق فرص عمل للشباب حيث تم مناقشة آلية الترخيص التي سيتم الإعلان عنها وضرورة الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية والالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره.





وأضاف أنه سيتم الإعلان بمجالس المدن عن المشروع موضحا به الشروط المطلوبة والأماكن التي ستوضع بها العربات وتحديد ما إذا كانت متحركة أم ثابتة وسيكون هناك شفافية في اختيار الشباب عن طريق القرعة العلنية لمن ينطبق عليهم الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة بدقة.



وعقد محافظ القليوبية، أمس اجتماعًا باللجنة العليا للقيادات برئاسته وعضوية كل من الدكتور عواد احمد على السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم ونهاد لبيب مدير مديرية التنظيم والإدارة وفتحى الدسوقى مدير مديرية القوى العاملة والدكتور محمد عبد الفتاح محمد رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها،وذلك لشغل بعض وظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة ومركز وحى وذلك فى ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين وهى مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام والادارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والادارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية الطب البيطرى والادارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والادارة.





يذكر انه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى يونيو الماضي وقد تم تقسيم الجلسات الى سبع جلسات وكانت البداية اليوم حيث تم مقابله 12 من العاملين بالديوان العام ومجلس مدينة كفر شكر،حيث يبلغ اجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدم.





كما تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،أمس يرافقه الدكتور أحمد محي مساعد وزيرة الصحة لتطوير المستشفيات، مستشفى قها المركزى، الجارى إنشاؤه بتكلفة حوالي 80 مليون جنيه، ويخدم أهالى مدينة قها وطوخ لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى طوخ المركزي بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والنائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب.





وتفقد المحافظ مبني المستشفى بعد إنتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية حيث تم تحديد يوم الإثنين القادم لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفي وتسليمه تسليما ابتدائيا للبدء في تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريبا وتشغيلها تشغيلا تجريبيا.





وأكد المحافظ أنه تم التعاقد مع الطاقم الطبي من مستشفيات الجامعة لتشغيل المستشفى والتأكيد على وجود قسم متكامل للمخ والأعصاب لاستقبال الحوادث على الطريق الزراعي.







ومن جانبه أكد مساعد وزيرة الصحة أنه تم اختيار مستشفى قها المركزي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير عدد 14 مستشفى ( المشروع القومي لتطوير المستشفيات ) ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذي تبلغ مساحته 840 متر مسطح والمكون من خمسة طوابق ( أرضي + خمسة أدوار متكررة) وتبلغ مساحته 400 متر يلحق بالمبني القديم من الجهة الشمالية بالإضافة الي استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم وإضافة مبني ملحق معدني تبلغ مساحته 160 متر مكون من خمسة طوابق ( أرضي + أربعة أدوار) من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع.



وتتكون المستشفي من 108 سرير ( 66 سرير إقامة + 6 سرير ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير ) بالإضافة الي إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.





وفي سياق آخر تفقد "مرزوق" إنشاءات المركز التكنولوجي الجاري إنشاءها بمدينة قها لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد والذي تم إنشاءه ضمن خطة المحافظة لتغطية كل مجالس المدن بالمراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين في إنهاء التراخيص الي يحتاجون إليها.





وأكد خلال تفقده للمبنى أنه سيتم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوى المختلفة وهو ما سيساهم في العمل علي تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.



