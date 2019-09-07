سر الرقم "13" الذي يُهدد بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر (تقرير)

يلتقي الفريق الأول بالنادي الزمالك مع نظيره فريق بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءًا، يوم الأحد، على استاد "الجيش" في برج العرب بالإسكندرية، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2018 / 2019.





الزمالك تأهل إلي نهائي كأس مصر بعدما تغلب على منية سمنود 1-0 في دور الـ32، قبل أن يتجاوز فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الـ16، ثم تغلب على المقاصة بهدف دون رد في دور الثمانية، وتخطي الإتحاد السكندري بنفس النتيجة في الدور نصف النهائي.





أما فريق بيراميدز والذي يسجله ظهوره الأول في نهائي كأس مصر، صعد بعدما حقق بداية قوية بالفوز علي طنطا 3-2 في دور الـ32، وتغلب على الأهلي 1-0 في دور الـ16، ثم تجاوز فريق حرس الحدود بهدفين دون مقابل في دور الثمانية، قبل أن يطيح بفريق بتروجيت من الدور نصف النهائي للبطولة.





وتبرز دائمًا لغة الأرقام في المواجهات الكبري مثل لقاء الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، ونتناول في هذه التقرير الحديث عن سر الرقم "13" من سجل تاريخ المباريات النهائية للبطولة المحلية، والذي قد يهدد خسارة "بيراميدز" لقب البطولة لصالح الزمالك في موقعة الأحد.





10 سنوات في انتظار البطل "رقم 13" لكأس مصر





بيراميدز حال فوزه علي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر وتتويجه بلقب البطولة، سيكون البطل رقم (13) للبطولة المحلية الأقدم في تاريخ الكرة المصرية، ولكن ما يثير قلق بيراميدز في نهائي الكأس، أنه لم يتوج بطل جديد بلقب البطولة منذ 10 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ فوز حرس الحدود باللقب علي حساب إنبي موسم 2008 / 2009.





بعد تتويج حرس الحدود بكأس مصر عام 2009 لم يتوج أي "بطل جديد" بلقب البطولة المحلية في النسخ التالية، حيث سيطر علي اللقب أبطال سابقين للبطولة وهم: ( حرس الحدود 2009 / 2010، إنبي 2010 / 2011، الزمالك 2012 / 2013، 2013 / 2014، 2014 / 2015، 2015 / 2016، الأهلي 2016 / 2017، الزمالك 2017 / 2018)، هل يستطيع بيراميدز التتويج باللقب والانضمام لقائمة الأبطال ويصبح رقم "13" أم يتوج الفارس الأبيض ببطولته المفضلة؟





الزمالك "13" مرة وصيف كأس مصر





يسجل الزمالك مشاركته رقم 40 في نهائي كأس مصر عبر تاريخه، استطاع خلال الـ39 مشاركة السابقة بالمباراة النهائية، حصد اللقب 26 مرة، بينما خسر لقب البطولة واكتفي بمركز "الوصيف" 13 مرة.





ووفقًا لنتائج الزمالك في السنوات الأخيرة لبطولة الكأس، سيكون صعب للغاية خسارته أمام بيراميدز في نهائي الكأس مساء الأحد، والحصول على الوصافة للمرة 14 في تاريخ مشاركاته بنهائي البطولة ، لاسيما وأن الأبيض توج بلقب البطولة 6 مرات خلال آخر 10 نسخ للبطولة، بينما خسر اللقب مرة وحيدة موسم 2010 / 2011 أمام فريق إنبي.



