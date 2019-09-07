عاجل - أزارو يحسم الجدل ويكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

تحدث المهاجم الدولي المغربي، وليد أزارو، حول الأنباء التي تشير إلى خروجه من النادي الأهلي ورحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تعرض اللاعب إلى إنتقادات كبيرة من قبل جماهير ناديه عبر السوشيال ميديا بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.





وتحدث وليد أزارو إلى صحيفة، “هيسبورت” المغربية حول حقيقة هذه الأخبار وقال: "هذه الأخبار غير صحيحة، والإعلام في مصر دومًا ما ينقل أخبار كاذية عني، أنا مستمر في النادي الأهلي، ولا توجد أي إحتمالية لرحيلي عن الفريق في الوقت الحالي، ولا أعلم من أين ظهرت هذه الأخبار ولماذا".





وأكمل مهاجم منتخب المغرب تصريحاته ليؤكد أن الشائعات لازالت تطارده في مصر بشكل كبير، ولكن في حقيقة الأمر، لا توجد أي خلافات بينه وبين مسؤولي النادي الأهلي على الإطلاق، نافيًا بذلك أي أخبار تتحدث عن تركه لصفوف القلعة الحمراء والرحيل نحو أوروبا أو الصين كما كان يتردد.





يذكر بأن وليد أزارو، كان قد نجح في العودة لصفوف منتخب المغرب من جديد بعدما تولى المدرب البوسني، وحيد خليلوزيتش، مسؤولية تدريب أسود الأطلسي، وأستدعى وليد أزارو ليكون مهاجم المنتخب في ظل غياب عبد الرزاق حمد الله بسبب الإصابة، وبالفعل شارك أزارو في أول مباراة له تحت قيادة خليلوزيتش، كبديل خلال مباراة المغرب وبوركينا فاسو، والتي أنتهت بتعادل الفريق 1-1 وأقيمت على ملعب مراكش الدولي يوم الأمس.





وتنتظر منتخب المغرب مباراة ودية أخرى، حيث سيلعب أسود الأطلسي يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب النيجر إستعدادًا لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2020، وكذلك تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.