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"صدمة في النصر".. منتخب نيجيريا يفجر مفاجآة حول "أحمد موسى"

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:00 م
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صدمة في النصر.. منتخب نيجيريا يفجر مفاجآة حول أحمد موسى
أحمد موسى
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محمد علي
 
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ظهرت في الساعات الماضية، أخبار تؤكد إستبعاد لاعب ونجم نادي النصر السعودي، أحمد موسى من تشكيلة منتخب نيجيريا والذي يستعد لمواجهة منتخب أوكرانيا يوم 10 سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في الشارع الرياضي السعودي، حيث يتسائل الكثيرون عن سبب إستبعاد موسى من قائمة نيجيريا بعدما تم إستدعاءه للمنتخب منذ أيام قليلة.

الصحف النيجيرية، قالت أن إستبعاد موسى قد جاء بسبب الإصابة، مؤكدة أن أحمد موسى قد تخرج للإصابة في أخر مباراة له مع نادي النصر السعودي، ولكنه اللاعب قد أصر على الذهاب إلى معسكر منتخب بلاده، وهناك قد تم الكشف الطبي عليه وتأكد الجهاز الطبي، بأنه غير قادر على المشاركة في مباراة أوكرانيا المقبلة.

وتتوقع بعض الصحف السعودية، بأن تكون إصابة أحمد موسى خفيفة وبسيطة، ولكن الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا قد فضل إبعاد اللاعب عن المشاركة حتى يتعافى من الإصابة بشكل كامل، خاصة لكون مباراة النيجر وأوكرانيا هي مباراة ودية وليس لها أهمية كبيرة بالنسبة للنسور.

ومن المتوقع بأن يعود موسى من جديد إلى السعودية خلال الساعات المقبلة، وسوف يجري فحوصات طبية جديدة داخل نادي النصر من أجل معرفة مدى قوة إصابته وهل سيكون مستعد للمباريات المقبلة أم لا.

يذكر بأن نادي النصر السعودي يستعد الآن لمواجهة نادي الشباب السعودي، يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول الترتيب خلف نادي الهلال والذي يملك نفس الرصيد من النقاط "6 نقاط"، ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الزعيم.
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