إزاي تستمع برأس السنة في لبنان بأقل من ٥ آلاف جنيه؟
السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:50 م
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دانيال جورج
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ناس كثير مننا مش هتقدر تسافر أوروبا علشان موضوع الفيزا، وبتفكر ازاي تستمع برأس السنة في بلد تانية ومن أهم البلاد اللي ممكن تستمع فيها برأس السنة هي لبنان، رأس السنة اللي فاتت كان من قلب ساحة النجمة، احتفالات ضخمة مجانية في مسرح دائري 360 درجة، وعد تنازلي وصولا للعام الجديد، واحتلت احتفالات لبنان المركز السادس عالميا، قصة مش هتكلفك ألا ٥ آلاف جنيها ويمكن أقل كمان..
الطيران إلى لبنان
هندخل على موقع skyscanner علشان نجيب أقل الأسعار للطيران في فترة ما قبل رأس السنة، وبالبحث وجدت انها من ٢٨ ديسمبر إلى ١ يناير.. على خطوط طيران الشرق الأوسط، الرحلة ذهاب وعودة هتكلفنا ٣٥٠٠ جنيه، هنتحرك من القاهرة ١١ الصبح ونوصل بيروت ١٢:١٥ وده توقيت مثالي اننا نروح للمكان اللي حجزناه علشان نستلم الغرفة او السرير..
الإقامة
زي ما اتعودنا اننا بندور على أقل الأسعار إقامة ودي بتكون متاحة في ال hostels وبالتحديد من موقع hostelworld .. انا اخترت هوستل اسمه Hamra urban gardens ٤ ليالي، الليلة هتكون ب ٣٥٠ جنيه يعني ١٤٠٠ جنيه في المدة كلها علشان تكلف الرحلة طيران وإقامة ٤٩٠٠ جنيه مصري..
طبعا هتلاقي أماكن ارخص من كدة لو حابب انك تقلل ميزانية الإقامة شوية ونحطها في بند الفسح مثلا، كله متاح على حسب دماغك انت، انت سيد قرارك في موضوع السفر ده بالتحديد، بخصوص الفيزا ممكن تشوف المتطلبات من موقع سفارة لبنان بالقاهرة
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